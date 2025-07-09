NBA》加盟湖人就像在打電玩！艾頓坦言近2季煎熬：沒贏就會被遺忘

艾頓加盟湖人。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕2018年選秀狀元郎艾頓（Deandre Ayton），日前被拓荒者買斷合約後，改以2年約加入湖人，填補紫金大軍亟需的禁區人手，今天他受訪時也談到自己的感想：「就像在打電玩一樣」。

艾頓是2018年的選秀狀元，而在驚天交易案轉戰湖人的東契奇（Luka Doncic）則是該年選秀探花，兩人如今效力同一支球隊。「這感覺就像是打電玩一樣，就像是有人把一切都設定好了。」、「我不會把這個機會視為理所當然。Luka是這世代唯一等級的球星，而我很高興能夠當他的隊友。聽說他現在身材練得很好，練得超壯，我也很高興他能跟我站在同一邊。」

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艾頓曾是2021年太陽打進總冠軍賽的關鍵成員，當時球隊只差2勝就能拿到隊史首冠，不過在離開太陽後，他在拓荒者近2季只拿下57勝，艾頓也坦言這段期間對他來說是種挑戰：「我覺得湖人是最適合我的地方。他們現在就想奪冠，而我也想要成為這支傳統強隊的其中一員，跟這些贏家待在一起。過去2年對我來說是完全不同的路線，而我也學到很多，那就是當你在這聯盟沒有贏球的時候，你就會被遺忘。」

談到要如何與詹姆斯（LeBron James）、東契奇兩位巨星搭配時，艾頓表示，兩人生涯都有大概9次左右的助攻，他們能讓隊友成為超級球星，讓隊友超越原本的定位，成為場上不可或缺的一員。

另外一位湖人新成員拉拉維亞（Jake LaRavia）補充：「很明顯這支球隊有真的、真的很多好球員，Luka跟LeBron。兩人都是聯盟中高籃球智商的資深球員。我很期待能夠跟他們打球並與他們學習。」

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