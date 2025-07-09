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MLB》大谷翔平開轟無用！克蕭6局優質先發問天 道奇被K爆苦吞5連敗

2025/07/09 09:58

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與釀酒人系列戰第2戰，日本巨星大谷翔平首局首打席炸烈，敲出本季第31轟，然而道奇打線遭到怪物新秀米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）與釀酒人投手群壓制，全場狂吞15K，終場1：3輸球，吞下5連敗。

大谷首局首打席逮中米蕭羅斯基第三顆失投的偏低88.2英哩曲球，以高達108.4英哩的擊球初速，敲出431英尺超大號全壘打，賽季第31轟出爐，目前穩居國聯全壘打王寶座。

然而挨了大谷全壘打後，米蕭羅斯基化身無情三振機器，完全宰制道奇打線，最終6局用91球有68顆好球，僅被敲4支安打失1分，投出1保送，狂飆12次三振，防禦率2.81。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，米蕭羅斯基前5局就飆12K，追平塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）於2019年寫下的隊史紀錄。

米蕭羅斯基。（美聯社）米蕭羅斯基。（美聯社）

道奇今天推出日前達成3000K里程碑的克蕭（Clayton Kershaw）掛帥，老球皮的他也繳出不吝於火球男米蕭羅斯基的成績單，主投6局用85球有57顆好球，被敲6安失2分，送出3次三振與1次保送，防禦率3.38。

不過克蕭退場時道奇仍以1：2落後，8局下道奇派出前國聯救援王葉茲（Kirby Yates），結果他遭到弗里利克（Sal Frelick）敲出陽春砲再丟1分。9局上道奇反攻無力吞敗，米蕭羅斯基收下本季第4勝，克蕭則是吞下本季首敗。

大谷翔平今天3打數1安打就是全壘打，貢獻1分打點，選到1次保送，吞下1次三振，賽後打擊率0.281，攻擊指數0.998。

克蕭。（美聯社）克蕭。（美聯社）

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