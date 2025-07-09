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WTT大滿貫》4局擊退烏克蘭一姐 鄭怡靜16強對決中國新星蒯曼

2025/07/09 09:26

鄭怡靜在女單次輪擊退烏克蘭女將佩索絲卡，挺進16強。（取自WTT官網）鄭怡靜在女單次輪擊退烏克蘭女將佩索絲卡，挺進16強。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今天在WTT美國大滿貫賽女單次輪，以3:1力退世界排名118的烏克蘭女將佩索絲卡，16強將對決世界排名第5的中國新星蒯曼；鄭怡靜和林昀儒的混雙組合，也因16強對手瑞典名將卡爾森因傷退賽，兵不血刃挺進8強。

世界排名11的鄭怡靜過去和佩索絲卡交手以3勝2負佔優勢，但最近一次遭遇已經是2016年世界團體錦標賽，當時鄭怡靜以3:1獲勝，睽違9年再度相逢，鄭怡靜首局先以11:7拿下，次局也克服開局1:7落後，11:9後來居上；第3局，鄭怡靜在7:1逆境下雖連續化解2個局點，仍以9:11讓出，不過，她很快回神，第4局在2:2平手時連拿6分，甩開對手糾纏，11:5鎖定勝利。

21歲的蒯曼則在32強賽以3:1擊退世界排名20的波多黎各女將迪亞茲，鄭怡靜在2023年和蒯曼交手2次各拿1勝，鄭怡靜在阿曼挑戰賽以直落三取勝，蒯曼則在曼谷球星挑戰賽以3:1扳回一城。

世界排名39的黃怡樺今天在次輪則以7:11、17:15、6:11、6:11敗給世界排名第3的中國女將陳幸同，吞下對戰2連敗。

混雙方面，林昀儒/鄭怡靜16強原本將對上世界排名第7的卡爾森/卡爾柏格，但卡爾森因傷退出混雙、男雙，讓林鄭配不戰而勝，8強將迎戰世界排名第4的日本年輕組合松島輝空/張本美和，松島/張本在16強賽以3:0擊退美國的納瑞許/陳伊依。

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