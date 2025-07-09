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MLB》賈吉本季第34轟、洋基3轟奪2連勝！水手全壘打王也開砲寫紀錄

2025/07/09 10:34

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與水手展開系列賽，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第34轟，近9戰扛出6發全壘打，打線全場敲3轟加上新星沃倫（Will Warran）繳出5.2局好投，終場10：3大勝水手，奪下2連勝。

雙方前4局都未能搶下分數，5局下洋基突破水手吉爾伯特（Logan Gilbert）封鎖，今天剛被提拔為先發三壘手的前大物培拉薩（Oswald Peraza）把握2出局一三壘有人機會，敲出適時安打助洋基先馳得點。

6局下洋基開啟大局，賈吉與貝林傑（Cody Bellinger）接連敲安，史坦頓（Giancarlo Stanton）補上一發3分砲，洋基4：0領先，後續吉爾伯特又留2人在壘包上退場，威爾斯（Austin Wells）再賞一發3分砲，其中2分要算在吉爾伯特身上，洋基單局兩發3分砲，取得6：0領先。

7局下賈吉也加入開轟行列，敲出右外野陽春砲，本季第34轟出爐，隨後洋基打線安打串聯再添3分，8局打完以10：0領先水手。8局上水手才終於有攻勢，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）適時安打與羅里（Cal Raleigh）的2分砲追回3分，但仍為時已晚，洋基在主場奪下2連勝。

洋基先發投手沃倫今主投5.2局被敲4支安打，投出2次保送與4次三振沒有失分，奪下本季第6勝，防禦率4.70；吉爾伯特5.1局被敲7安失5分，送出5次三振與2次保送，吞下本季第3敗，防禦率3.88。

沃倫。（法新社）沃倫。（法新社）

羅里今天敲出本季第36轟，持續位居大聯盟全壘打王。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，羅里在明星賽前36轟，超越1998年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與2001年岡薩雷茲（Luis Gonzalez），名列史上第5，同時也寫下隊史明星賽前最多轟紀錄。

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