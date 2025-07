MLB》賈吉本季第34轟、洋基3轟奪2連勝！水手全壘打王也開砲寫紀錄

賈吉。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今與水手展開系列賽,當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出本季第34轟,近9戰扛出6發全壘打,打線全場敲3轟加上新星沃倫(Will Warran)繳出5.2局好投,終場10:3大勝水手,奪下2連勝。

雙方前4局都未能搶下分數,5局下洋基突破水手吉爾伯特(Logan Gilbert)封鎖,今天剛被提拔為先發三壘手的前大物培拉薩(Oswald Peraza)把握2出局一三壘有人機會,敲出適時安打助洋基先馳得點。

6局下洋基開啟大局,賈吉與貝林傑(Cody Bellinger)接連敲安,史坦頓(Giancarlo Stanton)補上一發3分砲,洋基4:0領先,後續吉爾伯特又留2人在壘包上退場,威爾斯(Austin Wells)再賞一發3分砲,其中2分要算在吉爾伯特身上,洋基單局兩發3分砲,取得6:0領先。

7局下賈吉也加入開轟行列,敲出右外野陽春砲,本季第34轟出爐,隨後洋基打線安打串聯再添3分,8局打完以10:0領先水手。8局上水手才終於有攻勢,羅德里奎茲(Julio Rodríguez)適時安打與羅里(Cal Raleigh)的2分砲追回3分,但仍為時已晚,洋基在主場奪下2連勝。

洋基先發投手沃倫今主投5.2局被敲4支安打,投出2次保送與4次三振沒有失分,奪下本季第6勝,防禦率4.70;吉爾伯特5.1局被敲7安失5分,送出5次三振與2次保送,吞下本季第3敗,防禦率3.88。

沃倫。(法新社)

羅里今天敲出本季第36轟,持續位居大聯盟全壘打王。根據數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,羅里在明星賽前36轟,超越1998年小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)與2001年岡薩雷茲(Luis Gonzalez),名列史上第5,同時也寫下隊史明星賽前最多轟紀錄。

