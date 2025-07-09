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網球》喬科維奇透露女兒最愛莎巴蓮卡 原因與食物有關

2025/07/09 10:11

喬科維奇。（資料照）喬科維奇。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）一雙兒女常成為場邊焦點，喬帥在溫網16強賽後接受塞國媒體訪問時，也透露女兒塔拉（Tara）最愛的球員是白俄羅斯球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），不過原因與網球無關。

喬科維奇表示，女兒塔拉不若哥哥斯特凡（Stefan）熱愛網球，但是很喜歡莎巴蓮卡，因為上次到這位球后家中作客時愛上巴西莓果（açaí），「她只在乎莎巴蓮卡，一直問可不可以再去她家，因為她的冰箱有滿滿的巴西莓果，我們上次去她做了一些莓果碗給我們吃。」

喬帥透露，從那之後女兒滿腦子想的都是美味的巴西莓果，「她對網球沒有太大興趣，只想著什麼時候可以再吃到。」外媒指出，莎巴蓮卡現任男友Georgios Frangulis是巴西莓果品牌「Oakberry」的創辦人。

被問及兒女是否知道自己的父親究竟是誰時，喬科維奇說，「我不知道，他們可能知道，但我也不會去問他們。對他們而言，我最重要的角色是父親，這是我最在乎的一點，除了網球以外，我想參與所有重要的事情，當一名稱職的父親。」

喬帥指出，每次看到觀眾席的兒女為自己加油時都能獲得滿滿力量，「很多人都注意到斯特凡喊得很大聲，他的聲音已經像大人了，無論我身在球場何處都可以聽到他的加油聲，他跟塔拉的支持對我來說意義非凡。」

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