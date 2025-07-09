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MiLB》鄭宗哲3A首轟出爐！鄧愷威5.2局9K三振秀、近3戰狂飆28K

2025/07/09 11:09

鄭宗哲、鄧愷威。（資料照）鄭宗哲、鄧愷威。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜3A的台灣好手鄭宗哲，今天敲出3A生涯首轟；巨人3A的鄧愷威持續上演三振秀，先發5.2局狂飆9次三振。

鄭宗哲今天擔任先發第9棒游擊手，前3打席分別選到保送、外野飛球出局與三振，8局下第4打席，鄭宗哲逮中一顆內角高89.1英哩卡特球，敲出中、右外野方向2分砲，擊球初速102.6英哩，飛行距離392英呎，仰角34度。這是鄭宗哲本季首轟，也是他3A生涯第1轟。鄭宗哲此役3打數1安打，選到1保送，賽後打擊率0.216，攻擊指數0.603。

近期轉先發K爆對手的鄧愷威，今天再度化身三振機器。面對天使3A，鄧愷威前3局只被敲出1支安打，另投出1次觸身球，以每局2K的節奏賞多達6次三振。4局下鄧愷威遭遇亂流，連續遭安打失1分，不過得以即時止血，5局下再度上演3上3下，又飆出2次三振。

6局下鄧愷威續投又先以三振開局，抓下第2個出局數後被敲二壘安打並退場，所幸接替登板的隊友也投出三振，讓鄧愷威沒再失分。鄧愷威此役投5.2局創下本季最長局數，用86球有57顆好球，被敲4安失1分，狂飆9次三振。鄧愷威近3場先發投14.2局，合計送出28次三振，僅失1分自責分。

效力海盜2A的陳柏毓今天狀況不佳，先發面對大都會2A主投3局，被敲出多達11支安打包含一發3分砲，失掉9分都是自責分，投出1次保送沒有三振，寫下本季最慘一役，吞下第7敗，防禦率5.53。

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