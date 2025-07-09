MLB》名投克蕭狂讚釀酒人火球大物！ 「真的不知道打者要怎麼打」

米蕭羅斯基對道奇繳出6局12K失1分，生涯首度優質先發奪勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），今天面對道奇主投6局狂飆12K僅失1分，賽後跟他同場較勁的三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）也不吝給他最高的讚賞。

米蕭羅斯基本場比賽用91球，最快球速101.6英哩，全場讓道奇打線吞下12K，製造道奇打者21次的揮棒落空，而且速球、滑球、曲球、變速球都有辦法讓對手揮空，展現十足壓制力，他也成為釀酒人隊史唯二能在5局就飆12K的投手，追平2019年的塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）。

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本場主投6局失3分吞敗的克蕭，賽後狂讚這位後起之秀：「我現在認識他了，對吧？真的超級讓人印象深刻，讓人不敢置信。我的意思是，所有的一切。最突出的就是速度，但他有4個球種，而且都能夠控制得很好。老實說，我真的不知道打者該怎麼打他的球。」

米蕭羅斯基今天的直球均速來到99.7英哩，比克蕭直球均速89.6英哩還快上10.1英哩，甚至米蕭羅斯基有2顆變化球種的均速（滑球94.6英哩、變速球92.2英哩），都還比克蕭的直球均速要快。

克蕭賽後盛讚米蕭羅斯基。（法新社）

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