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MLB》被大谷翔平砲轟坦言不意外！釀酒人火球大物盛讚：獨特的存在

2025/07/09 11:40

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天重擊釀酒人大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），敲出本季第31轟。賽後米蕭羅斯基也盛讚大谷，並坦言很期待與他對決。

米蕭羅斯基賽後笑著談到自己今天的表現，「真的很興奮，也很開心今天能為球隊做出貢獻。但最讓我開心的，還是能在比賽中即時調整自己。」米蕭羅斯基說，雖然首局首打席就挨轟，但能夠重新穩住陣腳，這點給予自己肯定，挨轟本來就是常有之事，能馬上調整到位是他必須做到的，而今晚他也成功了。

該打席米蕭羅斯基在取得2好球後，被大谷敲出陽春砲，米蕭羅斯基大方稱讚大谷：「對手可是大谷翔平，會被打真的完全不意外。能夠親眼看到他的揮棒，我只能說真的太厲害了。」他也說道：「但也正是因為這樣，反而點燃我的鬥志。下個打席我能三振他，是很重要的轉捩點。當下我只有一個念頭，就是要從這裡開始反擊。」

這是米蕭羅斯基生涯首度與大谷交手，對於能夠與大谷翔平正面對決，米蕭羅斯基直言：「我其實一直都很期待這個機會，去年他繳出50轟、50盜的球季，心裡想著『我想和這樣的選手對決，我想讓他出局。』像他這樣的選手是很獨特的存在，也會讓我心中燃起鬥志。」

米蕭羅斯基。（路透）米蕭羅斯基。（路透）

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