MLB》大谷開轟破紀錄、本壘出局成關鍵！道奇主帥仍讚：沒第2人了

大谷翔平本壘前遭阻殺。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對釀酒人火球大物米蕭羅斯基(Jacob Misiorowski)敲出首局首打席全壘打,本季第31轟出爐;然而他在一次本壘攻防戰中出局,也成為比賽勝負關鍵。

大谷首局首打席逮中米蕭羅斯基第三顆失投的偏低88.2英哩曲球開轟,幫助道奇1:0領先。6局上道奇2:1落後,1出局二、三壘有人時,帕赫斯(Andy Pages)擊出三壘強勁滾地球,三壘上的大谷馬上啟動衝回本壘,結果被釀酒人三壘手莫納斯特利歐(Andruw Monasterio)美技守備刺殺在本壘前,讓道奇無緣追平比分。

請繼續往下閱讀...

No Ks in the 6th, but Misiorowski caps his outing with a scoreless frame after working around Ohtani's leadoff walk and Mookie Betts' infield single. The key play came from Andruw Monasterio, who is starting at third base tonight.



Career-high 91 pitches for Miz. 2-1 Brewers. pic.twitter.com/65cuIWmtDl