MLB》大谷開轟破紀錄、本壘出局成關鍵！道奇主帥仍讚：沒第2人了

大谷翔平本壘前遭阻殺。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對釀酒人火球大物米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）敲出首局首打席全壘打，本季第31轟出爐；然而他在一次本壘攻防戰中出局，也成為比賽勝負關鍵。

大谷首局首打席逮中米蕭羅斯基第三顆失投的偏低88.2英哩曲球開轟，幫助道奇1：0領先。6局上道奇2：1落後，1出局二、三壘有人時，帕赫斯（Andy Pages）擊出三壘強勁滾地球，三壘上的大谷馬上啟動衝回本壘，結果被釀酒人三壘手莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）美技守備刺殺在本壘前，讓道奇無緣追平比分。

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No Ks in the 6th, but Misiorowski caps his outing with a scoreless frame after working around Ohtani's leadoff walk and Mookie Betts' infield single. The key play came from Andruw Monasterio, who is starting at third base tonight.



Career-high 91 pitches for Miz. 2-1 Brewers. pic.twitter.com/65cuIWmtDl — Adam McCalvy （@AdamMcCalvy） July 9, 2025

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到這個勝負轉捩點，他稱讚莫納斯特利歐的漂亮傳球，「當時我們正盡全力搶分，打者打出滾地球後，大谷就立刻起跑，但對方做出完美守備。幸好我們仍維持得點圈有人的攻勢，這在當下已經是最理想的狀況。」

而大谷在明星賽前就敲出31轟，超越2019年貝林傑（Cody Bellinger）的30轟，寫下隊史新猷。羅伯斯盛讚大谷：「他破紀錄真的很了不起，在打擊能有如此貢獻的同時，作為投手也持續努力復健。能同時達成這些成就的人，我真的想不到第2個人了。」

道奇打線今天被米蕭羅斯基修理得體無完膚，對他吞下12次三振。羅伯斯也對他表達敬意，「他表現太出色了，這是我們第一次對上他，但他的球質相當優異，我們吞了12K說明他狀況有多好。釀酒人牛棚的表現也很棒，我們始終無法做出反擊，今天完全被打敗了。」

另外，道奇三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）今天也繳出6局失2分的優質先發，無奈吞下本季首敗。羅伯斯仍給予正面評價，「克蕭投得很棒，幫我們撐完6局，讓牛棚得到喘息的空間，他為我們製造明天贏球的機會，這點值得肯定。」

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