TPBL》國王拚3連霸新教頭公布！千葉噴射機冠軍主帥派翠克掌兵符

派翠克。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王今正式宣布，聘請具有歐洲與亞洲賽場豐富執教經歷的資深教練派翠克（John Patrick）擔任新任總教練，帶領球隊迎接新賽季挑戰，目標直指三連霸。

57歲的派翠克教練來自美國，球員時期就讀史丹佛大學，擔任控球後衛。轉任教練後橫跨歐洲與亞洲聯賽，在德國、日本皆留下深厚足跡。其執教風格強調團隊紀律與防守強度，多次率隊打出亮眼的表現，亦具備豐富的國際賽事經驗。

請繼續往下閱讀...

派翠克執教初期便前往日本發展，2005-06賽季帶領豐田電擊（Toyota Alvark）奪下日本JBL年度總冠軍，並榮獲年度最佳教練；隨後回到德國，於2010年率隊贏得FIBA歐洲挑戰盃冠軍，更3度獲選為德國籃球聯賽年度最佳教練。2022年他再度赴日執教，接掌千葉噴射機（Chiba Jets）兵符，在2023–24賽季不僅奪下B.League年度總冠軍，同年亦拿下東亞超級聯賽（EASL）冠軍，並創下24連勝的不敗紀錄，展現卓越領導與戰術調度實力。

新北國王總經理毛加恩表示，派翠克教練具備豐富的執教經驗與領導能力，能進一步強化團隊的溝通與文化，帶領球隊持續向上成長。毛加恩指出，派翠克教練是一位重視防守、籃球智商極高的教練，不論是資深球員或明星球員都能從他身上獲得啟發，對於年輕球員也有一套培養方式。毛加恩補充：「他就像一位教父般的存在，擁有國際視野，也熟悉亞洲籃球環境。派翠克教練過去總能為不同階段的球隊注入改變，期待他與教練團攜手帶領國王一起邁向三連霸的里程碑。」

對於加盟新北國王，派翠克表示：「很高興也很期待能成為這支冠軍球隊的一員。非常榮幸能加入這個大家庭。期待與球員、教練團和球團一起努力，延續球隊的成功。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法