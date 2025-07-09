晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》樂天桃猿大巨蛋主題日連發！ 10場大巨蛋邀10號隊友應援

2025/07/09 12:21

臺北大巨蛋。（資料照，記者陳逸寬攝）臺北大巨蛋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心/綜合報導〕為了讓10號隊友們享受更舒適、更精彩的觀賽體驗，樂天桃猿積極爭取更多臺北大巨蛋場次，於下半季共有10場臺北大巨蛋主場賽事，更安排多種活動內容，邀請10號隊友一起進場應援、收藏、聆聽、歡唱，享受全方位的棒球娛樂體驗！

8月8日、9月2日與9月3日三場賽事將推出以吉祥物為主題設計的限量贈品T-shirt，將Rocky、猿氣小子與大聖一起穿上身，每日款式不同、內野熱區限定，絕對是10號隊友不能錯過的全新戰袍，快來把三款一次集滿，支猿收贏裝備要齊！

8月9日至10日，樂天桃猿第三年迎接「響樂趴」將首度在臺北大巨蛋舉辦，兩日分別以「古典之夜」與「世界名曲」為主題，以演奏樂器主軸，讓鋼琴、小提琴、大提琴、交響樂與長笛樂團，悠揚樂聲在臺北大巨蛋中迴盪，帶來最震撼的聲音饗宴，邀你一起用耳朵感受棒球的浪漫。

8月12日與13日則迎來黃子鵬與梁家榮的球員日，凡憑內野全區有價票券即可免費兌換桃猿男兒組合式立牌乙款，每場限量3000份，先搶先贏。球團兩日再加碼贈送熱區限定口號應援毛巾，每日一款，舉起毛巾，成為桃猿男兒最堅強的後盾！

壓軸登場的9月12日至14日，賽後將有超強藝人卡司接力演出，連續三天嗨唱臺北大巨蛋，音浪與歡呼聲將一波波席捲全場，讓球賽不只熱血，還充滿激情與感動！

下半季樂天桃猿臺北大巨蛋主場即將引爆，從收藏、應援到音樂，每一場都不容錯過。10號隊友們，準備好進場，一起讓這個夏天在臺北大巨蛋留下最難忘的回憶吧！

????2025金猿卡&樂猿卡&年間席

#請使用先前發送之下半季優先購票序號進行優先購票

樂天桃猿聯名卡友

請於指定優先購票階段，於ibon網路售票系統使用聯名卡進行購票結帳。

⏰臺北大巨蛋場次購票時程

7/16（三） 10:00-17:00 ➤2025金猿卡優先購票

7/16（三） 19:00-23:00 ➤2025年間席優先購票

7/17（四） 12:00 - 7/18（五） 14:00 ➤2025樂猿卡優先購票

7/18（五） 17:00-21:00 ➤樂天桃猿聯名卡優先購票（僅限網站購票）

7/19（六） 12:00 ➤全面開放預售

為維護購票秩序，會員、年間席及樂天桃猿聯名卡友於優先購票階段每人每場限購4張，全面開賣後則每筆訂單最多可購買8張。欲購買電子票的球迷請使用ibon網路售票系統，7-ELEVEN超商機台不支援電子取票。

下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）
下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）
下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）
下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）
下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中