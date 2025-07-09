中職》樂天桃猿大巨蛋主題日連發！ 10場大巨蛋邀10號隊友應援

臺北大巨蛋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心/綜合報導〕為了讓10號隊友們享受更舒適、更精彩的觀賽體驗，樂天桃猿積極爭取更多臺北大巨蛋場次，於下半季共有10場臺北大巨蛋主場賽事，更安排多種活動內容，邀請10號隊友一起進場應援、收藏、聆聽、歡唱，享受全方位的棒球娛樂體驗！

8月8日、9月2日與9月3日三場賽事將推出以吉祥物為主題設計的限量贈品T-shirt，將Rocky、猿氣小子與大聖一起穿上身，每日款式不同、內野熱區限定，絕對是10號隊友不能錯過的全新戰袍，快來把三款一次集滿，支猿收贏裝備要齊！

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8月9日至10日，樂天桃猿第三年迎接「響樂趴」將首度在臺北大巨蛋舉辦，兩日分別以「古典之夜」與「世界名曲」為主題，以演奏樂器主軸，讓鋼琴、小提琴、大提琴、交響樂與長笛樂團，悠揚樂聲在臺北大巨蛋中迴盪，帶來最震撼的聲音饗宴，邀你一起用耳朵感受棒球的浪漫。

8月12日與13日則迎來黃子鵬與梁家榮的球員日，凡憑內野全區有價票券即可免費兌換桃猿男兒組合式立牌乙款，每場限量3000份，先搶先贏。球團兩日再加碼贈送熱區限定口號應援毛巾，每日一款，舉起毛巾，成為桃猿男兒最堅強的後盾！

壓軸登場的9月12日至14日，賽後將有超強藝人卡司接力演出，連續三天嗨唱臺北大巨蛋，音浪與歡呼聲將一波波席捲全場，讓球賽不只熱血，還充滿激情與感動！

下半季樂天桃猿臺北大巨蛋主場即將引爆，從收藏、應援到音樂，每一場都不容錯過。10號隊友們，準備好進場，一起讓這個夏天在臺北大巨蛋留下最難忘的回憶吧！

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下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）

下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）

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下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）

下半季桃猿大巨蛋票價。（樂天桃猿提供）

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