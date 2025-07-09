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中職》味全龍斗六感恩之旅出發！雲林等4地球迷享門票優惠

2025/07/09 12:16

味全龍斗六主場年度感恩之旅再出發！雲林、彰化、南投、嘉義地區球迷享買一送一門票優惠，小龍女權喜原、林襄、Yuri熱力登場！（味全龍提供）味全龍斗六主場年度感恩之旅再出發！雲林、彰化、南投、嘉義地區球迷享買一送一門票優惠，小龍女權喜原、林襄、Yuri熱力登場！（味全龍提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍將於 7月15日（二）至7月16日（三） 回到斗六棒球場舉行主場二連戰，並展開一年一度感恩之旅。凡設籍於：雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣及嘉義市的球迷朋友，只要在味全龍官方售票網預購門票，即可享有內野自由席買一送一的優惠。此外，Dragon Beauties小龍女也將應援上陣，包含韓援人氣成員權喜原、以及本土女神林襄、Yuri等人，為斗六主場增添熱情洋溢的賽事氛圍！

本次門票優惠活動為回饋斗六及周邊五縣市龍迷長年來的熱情支持，只要設籍於上述地區的球迷，至味全龍官方售票網預先購買7/15或7/16任一場比賽門票，即可獲得內野自由席「買一送一」的限時優惠。這不僅是與親友共享棒球樂趣的絕佳機會，也是一年一度地方感恩回饋的最佳時機。數量有限，球迷朋友務必把握機會，提前購票入場！

除了門票優惠外，應援現場同樣精彩可期！味全龍專屬啦啦隊 Dragon Beauties 將帶來連續兩天的熱力應援，人氣成員全數登場，包括七月主場全勤出賽、韓援三本柱之一的權喜原，還有深受球迷喜愛的本土女神林襄、Yuri等人。無論是精采熱舞、活力應援，還是與球迷的親切互動，都將成為斗六主場最熱情奔放的限定風景。快邀親朋好友一起進場，與小龍女們共度盛夏棒球狂潮！

味全龍斗六主場年度感恩之旅再出發！雲林、彰化、南投、嘉義地區球迷享買一送一門票優惠，小龍女權喜原、林襄、Yuri熱力登場！（味全龍提供）味全龍斗六主場年度感恩之旅再出發！雲林、彰化、南投、嘉義地區球迷享買一送一門票優惠，小龍女權喜原、林襄、Yuri熱力登場！（味全龍提供）

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