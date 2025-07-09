TPBL》生日大禮！雲豹續約長人劉元凱 顏行書對他有期待

台啤永豐雲豹宣布和劉元凱續約。（台啤永豐雲豹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤永豐雲豹今宣布，與「護框使者」劉元凱正式完成續約，雲豹營運長顏行書表示：「元凱擁有高大本土長人身材，這在國內非常稀有，且他從雲豹成立初期就加入至今，跟球隊文化非常契合，我們希望他的回歸，能讓球隊陣容有更多變化！」

劉元凱於2022年休賽季以自由球員身份加盟雲豹，擁有205公分身高優勢以及衝搶籃板的競爭心態，防守亦能與各隊禁區洋將對抗，對於續約他的關鍵，顏行書透露：「元凱在場上的態度跟積極我們都一致認可 ，再加上他本身對球隊的向心力也非常足夠，另外以教練團用兵策略來說，他可以跟我們內線洋將作輪替，在某些時候也可以同時擺在場上，做好護框以及鞏固籃板的任務，我們希望元凱能夠持續保持他身體狀況，期待他能打出更好的表現。」

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與劉元凱從UBA輔大、SBL達欣到至今都同隊一起打拚的好友「鎮豹隊長」黃鎮，對於好戰友將正式與球隊續約，他說：「很開心我們還能繼續一起打球，希望他保持熱愛籃球的初衷，珍惜現在打球的時光，然後新賽季一起幫助雲豹贏下更多比賽。」

7月9號官宣續約這一天，正好是劉元凱34歲生日，他感動表示：「首先很感謝可以在雲豹繼續我的籃球生涯，並且特地選在生日這天宣布這個消息，我會全力展現最好的自己去幫助球隊，扛起對抗各隊內線洋將的重責大任，更期許自己保持身體健康，在新賽季幫助球隊再來一冠！」

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