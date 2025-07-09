MLB》捕手敲再見場內三分砲！ 巨人貝利寫99年超罕見紀錄（影音）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天在主場上演戲劇性一刻，捕手貝利（Patrick Bailey）在9局球隊1：3落後時，面對費城人牛棚投手羅馬諾（Jordan Romano）敲出再見場內三分砲，以4：3順利奪下系列賽勝利，接下來將力拼橫掃對手。

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費城人先發沃克（Taijuan Walker）4局被打2安失掉1分，費城人在6局上靠著坎普（Otto Kemp）二壘安打追平比數，同時打退先發投手雷伊（Robbie Ray）。7上費城人陣中全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出本季第28轟，2分砲助隊以3：1超前。

9下費城人推出羅馬諾關門，但他先被施密特（Casey Schmitt）敲出二壘安打，回穩解決掉李政厚後又被佛羅雷斯（Wilmer Flores）敲安形成一、三壘有人局面。接下來貝利面對羅馬諾的失投紅中球，直接一棒掃到右外野全壘打牆，一開始貝利還沒全力奔跑，但球打到牆上後反彈到外野手都不好追的位置，貝利順勢跑回致勝分，助隊以4：3收下再見勝。

貝利敲出再見場內三分砲。（美聯社）

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）指出，貝利是自1926年8月11日的泰特（Bennie Tate）後，第一位敲出再見場內全壘打的捕手。

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