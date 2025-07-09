WTT大滿貫》苦戰4局不敵新科世界冠軍王楚欽 高承睿苦吞對戰6連敗

高承睿不敵中國名將王楚欽，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名22的高承睿今天在2025年WTT美國大滿貫賽男單次輪，以1:3不敵今年新科世界錦標賽男單冠軍中國名將王楚欽，苦吞對戰6連敗，無緣晉級16強。

高承睿過去和世界排名第2的王楚欽交手5次，勝場還沒開胡，且最近4次對決都直落三落敗，似乎還找不到破解之道。今天再度過招，王楚欽很快就進入比賽狀態，小高在2:2之後連丟9分，2:11失守；次局，高承睿在5:7落後時，利用對手發球失誤展開反擊，打出一波5:1攻勢，10:8率先聽牌，王楚欽雖然靠接發球反手擰化解1個局點，但隨後接發球失誤，高承睿11:9扳回一城。

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關鍵第3局，高承睿在5:3領先下連丟3分被對手反超，盡管喊了暫停依舊未能止血，在6:7時連續出現劈長出界、接發球失誤，一口氣連丟4分，6:11讓出。王楚欽逆轉搶下第3局後，打出氣勢，第4局火力全開，5:1開局後一路揚長而去，最終以11:3贏得勝利。

王楚欽賽後表示，他和高承睿已經交手過很多次，彼此非常熟悉，他也盛讚小高實力愈來愈強，世界排名也穩定提升，是名很厲害的選手，賽前他也做好充分的準備，第1局也打得很順，但第2局自己在領先時心態有些保守，想去穩定的摳分，有一些僥倖的心理，後來和教練王皓溝通後，第3局起就比較釋放，打出自己風格。

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