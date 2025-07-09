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經典賽》2026東京熱戰！台灣隊單場門票預計明年1月開賣

2025/07/09 14:07

台灣擊敗西班牙打進經典賽正賽。（資料照，記者林正堃攝）台灣擊敗西班牙打進經典賽正賽。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，大聯盟官網今日公布最新售票資訊，台灣球迷關注的C組賽事門票，預計將於當地時間2026年1月15日開賣。

台灣隊在今年初於台北大巨蛋成功從資格賽突圍，確定晉級會內賽，被分入C組，將與日本、南韓、澳洲及捷克同場競爭，賽事地點位於東京巨蛋。根據官方賽程安排，C組比賽將從2026年3月5日開打。

台灣隊首戰預計於3月5日中午迎戰澳洲，隔日晚上強碰地主日本武士，7日與8日則在中午迎戰捷克與南韓，其中還包含一次「晚接午」的賽程安排，體能調度將成關鍵。

本屆經典賽共20支隊伍參賽，會內賽分成A、B、C、D共4組，採單循環賽制，各組前兩名晉級淘汰賽。A、B組將在美國休士頓的美粒果球場（Minute Maid Park）進行8強對決，C、D組則在邁阿密的LoanDepot Park爭奪四強門票，而4強戰及冠軍賽同樣會在邁阿密舉行。

C組門票分階段販售，首先登場的是「日本隊套票」，預計於今年10月1日開放購買，對象包含NPB讀賣巨人隊季票持有者及一般球迷。至於台灣隊場次所在的單場賽事門票，則要等到2026年1月15日才開放。

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