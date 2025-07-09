籃球》一顆三分球捐1.5萬 林書豪和小學生共學社會情緒

林書豪前往台南左鎮光榮實小，在校長蔡坤良及TFT 第10屆計畫老師莊雅淇協助下，與學生共學「社會情緒」。（TFT提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕籃球明星林書豪攜手「Teach For Taiwan為台灣而教」，近日前往位處偏遠地區的台南左鎮光榮實驗小學，與孩童共學「社會情緒學習（SEL）」。有學生提問「如果回到小學，會想對喜歡打籃球的自己說什麼？」，林書豪說，他是一個很有目標導向的人，有時候只會專注在結果、輸贏、在場上有沒有表現好，如果能在這段歷程中，好好感受過程，應該會更快樂。

林書豪推動「三分心公益計畫」，以球季中「每投進一顆三分球，就捐贈台幣15000元」給關注兒少教育、生活與相關權益的社福機構，讓每顆三分球不僅是球場的得分，更成為給孩子的支持，也讓更多人相信體育帶來的良善可能性，自2021年起至今累計在台已捐出逾470萬元，全球累計三分心捐助總額也逾台幣900萬元。

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2023年起「三分心公益計畫」與TFT合作，2024年與新北國王隊共同邀請彰化香田國小孩童，北上欣賞球賽之外，並踏入球員休息室及球場，了解職業籃球隊的運作，也深度認識運動產業的多元面向與職涯選擇；今年則前往台南TFT合作的偏鄉小學，與師生一起學習情緒教育，在第10屆TFT老師莊雅淇帶領下，和6名六年級學生一起製作心智瓶的「社會情緒學習」共學，學習與分享情緒感受，並練習安頓身心。

林書豪表示，不只要認真，也要相信自己的努力，比賽當下需要回歸初心，相信自己才能自在展現好表現，應用在任何事情都如此，面對困境時，更需要專注當下，從小目標開始設定，一步一步扎實完成，讓今天的自己比昨天好，隨時練習與調整不足，就能夠進步。

TFT希望號召全台球迷響應參加「球迷助攻計畫」，即日起至8月23日止，單筆捐款1000元或定期定額捐款300元，將有機會獲得林書豪親筆簽名的新北國王球衣、小籃球等紀念，幫助偏鄉孩童，更貼近教育平權的目標。

林書豪和光榮實小學生共同學習社會情緒，並製作心智瓶。（TFT提供）

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