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MLB》禁藥時代後首見？大谷、賈吉、羅里狂轟猛炸 本季有望見證罕見盛況

2025/07/09 16:41

MLB》禁藥時代後首見？大谷、賈吉、羅里狂轟猛炸 本季有望見證罕見盛況羅里、大谷翔平和賈吉本季全壘打有望突破50轟大關。（資料照合成圖）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天對戰釀酒人，敲出本季第31轟，目前穩居國聯全壘打王。美媒指出，本季有望出現大聯盟史上第三次3名球員達成單季50轟的盛況。

水手「捕手砲」羅里（Cal Raleigh）目前以36轟高居聯盟全壘打王，超越1998年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與2001年岡薩雷茲（Luis Gonzalez），名列史上第5，同時也刷新隊史明星賽前最多轟紀錄。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以34轟緊咬，同時也追平自己在2024年所創下的明星賽前最多轟的紀錄；大谷翔平則是以31轟位居國聯第一，超越2019年貝林傑的紀錄，成為隊史明星賽前最多轟的球員，大谷同時也寫下史上首棒打者在前93場最多轟的紀錄。美媒指出，羅里、賈吉和大谷翔平本季有望突破50轟大關。

大聯盟過去曾出現2次單季至少3名50轟打者的情況，但都是在禁藥時代，分別是1998年的小葛瑞菲、馬怪爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）、馮恩（Greg Vaughn），以及2001年的邦茲（Barry Bonds）、岡薩雷茲、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和索沙。

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