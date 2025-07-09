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MLB》米蕭羅斯基對道奇飆12K比肩大谷！ 釀酒人4名火球男合飆史上最速紀錄

2025/07/09 17:23

釀酒人23歲大物火球男米蕭羅斯基。（路透）釀酒人23歲大物火球男米蕭羅斯基。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人23歲大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），今天面對道奇繳出6局12K失1分的超優質先發，助隊以3：1贏球，收下本季第4勝。釀酒人投手群此役也合力上演「歷史級火球秀」。

米蕭羅斯基今天面對道奇投得威風八面，展現驚人的壓制力，主投6局用91球，被敲出4支安打，只被大谷翔平敲出陽春砲掉分，另有12次三振和1次保送，防禦率為2.81。今天的直球均速來到99.7英哩，最快球速為101.6英哩（約163.5公里）。

值得一提的是，上一次對戰道奇飆出12次三振的就是大谷翔平，2023年效力天使時繳出7局12K僅失1分的好投卻吞敗，同時也寫下天使隊史先發投手對道奇單場最多K的紀錄。

釀酒人也出動火球牛棚，柯尼格（Jared Koenig）和尤里貝（Abner Uribe）依序守成，最快球速分別為99.5英哩和98.7英哩，終結者梅吉爾（Trevor Megill）成功關門，收下本季第21場救援成功，曾飆出100.3英哩的火球。

當地媒體《Milwaukee Journal Sentinel》記者霍格（Curt Hogg）指出，釀酒人4名投手合計速球均速高達99.3英哩（約159.8公里），寫下2008年啟用投球追蹤系统（Pitch-tracking era）以來的最速紀錄。

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