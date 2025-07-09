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中職》「AI女神」李珠珢首次在台過生日！今宣告7/20的秘密驚喜

2025/07/09 15:57

李珠珢。（資料照，記者陳逸寬攝）李珠珢。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕有「AI女神」之稱的應援人氣王李珠珢，日前以俏麗短髮造型現身南韓，一舉一動都是焦點。李珠珢即將舉辦她在台灣的首場個人粉絲見面會，7月24日生日的她，將擇日與台灣粉絲一同慶祝21歲生日，也是她來台後的第一個生日。見面會將於7月20日（週日）在台北三創生活園區5樓Clapper Studio盛大登場。

李珠珢這次親自參與活動規劃，為粉絲準備了一系列精彩演出與獨家互動橋段，盼與台灣粉絲留下專屬回憶。此外，現場還提供限量預購商品組，當中包含100張親筆簽名小卡，不同禮包內容也將陸續公布，邀粉絲一起和李珠珢度過難忘生日。

富邦育樂表示：「近日有許多粉絲發起的各式李珠珢慶生祝福陸續曝光，讓她感到驚訝又開心。李珠珢相當感謝粉絲們的精心準備，其實珠珢也秘密籌備了精彩表演，要在來台首場個人粉絲見面會展現給粉絲朋友們，特別選在生日前夕與台灣粉絲們見面，親自和大家表達感謝之意，也把歡樂的生日氛圍與大家分享，更多活動細節會陸續公布，感謝大家關心！」

活動辦法：

活動日期：2025/07/20（日）

▪️頭號粉絲專場活動：12:30-13:30

▪️粉絲見面會:14:00-15:30

????地點：三創生活園區5F Clapper Studio（台北市中正區市民大道三段2號5樓）

????售票時間：2025/07/11（五）中午 12:30 起

????購票系統：富邦悍將官方售票網、富邦悍將售票APP

????票種：

▪️頭號粉絲區 NT$2980 （限量100席，可參與頭號粉絲專場活動及粉絲見面會）

▪️最佳應援區 NT$1980 （限量300席，含身障半價票種，可參與粉絲見面會）

????注意事項

* 每筆訂單限購2張

* 入場時間：頭號粉絲專場活動席次預計12:00開放入場 / 粉絲見面會預計13:30開放入場

* 購票請洽富邦悍將購票APP

* 為了維護現場觀看權益，見面會除表演時間外不開放動態及平面拍攝，僅表演時間開放現場拍攝

* 富邦悍將擁有保留、更改、暫停及解釋活動辦法之權利

https://www.instagram.com/p/DL4M_WxS09F/?igsh=MWxmczg4Ym55dzU0dg==

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