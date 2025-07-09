橄欖球》亞洲聯盟盃今在高雄點燃戰火 台灣隊力拚留下冠軍

2025年亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽開賽記者會，各國代表簽署合作備忘錄，台灣橄欖球協會理事長章富麟（右2）。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕2025年亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽今在高雄國家體育場點燃戰火，台灣隊將在晚間6點力抗泰國，力拚冠軍賽門票。

亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽是亞洲少數15人制男子國家代表隊定期交流的平台，去年在新加坡舉辦第一屆賽事，台灣、新加坡與泰國三國都為1勝1負，台灣在比較得失分差後拿下亞軍，今年在第二屆賽事身為地主國，希望能留下冠軍。

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亞洲聯盟盃是獲得世界橄欖球總會（World Rugby）認可的世界15人制排名積分賽事，目前台灣隊排名世界第64位，也希望能藉由這項賽事提升世界排名。

本屆亞洲聯盟盃共4隊參賽，今下午4點由新加坡對上菲律賓、6點地主台灣迎戰泰國，勝隊將於12日的晚間6點爭奪冠軍，敗隊12日下午四點爭奪季軍，關島今年也正式簽署合作備忘錄，明年就會參與在泰國舉辦的第三屆賽事。

橄欖球協會理事長章富麟自掏腰包提供高額獎金激勵球員士氣，只要在首戰獲勝、挺進決賽，教練團與上場球員即可各獲獎金新台幣一萬元，若最終奪冠，每人更將獲得八萬元激勵獎金。

章富麟指出，能舉辦第二屆的亞洲聯盟盃對台灣來說意義重大，「表示我們與其他國家的關係發展出色，雖然受到來自其他聲音的干擾，但我們也不怕困難地完成了。」

章富麟提到，台灣橄欖球經歷黑暗的二十年，但近年來積極發展基層與國際的關係，已經取得一些成效，也希望這次代表隊能捍衛主場，留下冠軍金盃。

2025年亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽開賽記者會，各國代表簽署合作備忘錄。（記者盧養宣攝）

高雄市政府運動發展局局長侯尊堯（中）見證各國代表簽署合作備忘錄。（記者盧養宣攝）

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