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後勁強碰魔神樂力拚跨季19連勝 今日賽事預告與轉播

2025/07/10 06:41

後勁。（資料照，記者李惠洲攝）後勁。（資料照，記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有4場比賽轉播，其中目前苦吞5連敗的勇士將再度面對運動家力拚止敗，道奇部分，陣中明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）將正式復出迎戰釀酒人，喜愛MLB的球迷們務必要鎖定轉播！

中華職棒今日在澄清湖棒球場進行，由主隊台鋼雄鷹迎戰作客的樂天桃猿，雙方皆派出洋投掛帥先發，分別是要試圖將跨季連勝紀錄延續到19場的後勁，以及賽前以防禦率2.11位居聯盟第3的強投魔神樂，兩隊與中職的球迷請準時收看！

另外在日本職棒、WTT大滿貫賽與溫網今日皆有賽事轉播，其中溫網女單部分已經來到四強之戰，混雙更是進入決賽階段，喜愛各個運動項目的球迷朋友歡迎鎖定直播，一起為心愛的選手或球隊加油！

MLB

07:00 水手@洋基 緯來體育、愛爾達體育2台

09:35 響尾蛇@教士 愛爾達體育1台

10:00 勇士@運動家 緯來體育、愛爾達體育2台

12:30 道奇@釀酒人 愛爾達體育1台（D-LIVE）

中華職棒

18:30 樂天@台鋼 愛爾達體育2台、MOMOTV、博斯運動1台

日本職棒

16:57 樂天@西武 DAZN1、DAZN3

16:57 軟銀@歐力士 DAZN2

WTT大滿貫賽 美國站

09:00 混雙八強/單打32強 愛爾達體育3台

03:30（7/11） 男雙八強/單打16強/混雙四強 愛爾達體育3台

溫布頓網球錦標賽

女單四強 愛爾達體育1台（20:25）、MOMOTV、博斯運動1台（22:00）

混雙決賽 愛爾達體育1台（7/11 00:30）

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