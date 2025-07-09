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橄欖球》年輕陣容鬥志高昂！台灣迎戰泰國盼復仇 主帥點出優勢

2025/07/09 16:36

台灣隊總教練洪吉祥。（記者盧養宣攝）台灣隊總教練洪吉祥。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕2025年亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽今在高雄國家體育場點燃戰火，台灣隊此次陣容歷經換血，網羅不少年輕好手，今晚首戰力抗泰國力拚開門紅。

15人制的第一屆亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽去年在新加坡舉辦，共有新加坡、泰國、台灣3隊參加，台灣首戰以12：18不敵泰國；但第二場面對地主新加坡時，以19：16爆冷拿下勝利；賽後三隊積分相同，但台灣因失分較多，屈居亞軍。

今年第二屆賽事輪到台灣舉辦，除了上屆參賽國外還多了菲律賓，今天由新加坡對上菲律賓、台灣迎戰泰國，勝隊在12日爭奪冠軍，敗隊爭奪季軍。

台灣隊此次由臺北元坤總教練洪吉祥領軍，他提到，團隊為了此次賽事備戰許久，這次28名成員中有22個是大學選手，只有2個滿30歲，「去年因為我的調度問題輸給泰國，希望今年可以調整回來。」洪吉祥提到，泰國隊的陣容異動不大，今晚也希望發揮台灣隊移動性快的優勢，在比賽中搶得先機。

7人制橄欖球亞運國手孫維強此次也是教練團成員，他指出，「這支球隊很年輕、充滿活力，球員鬥志高昂，有信心拿下勝利。」

孫維強坦言，相較7人制的賽事，15人制的賽事略少，很高興台灣能有主辦這次賽事的機會，讓選手能有不一樣的視野，也累積更多國際賽的經驗。

孫維強指出，今天面對泰國的比賽只要輸球就會落入季軍戰，因此相當重要，期許團隊能朝最高目標總冠軍邁進，他分析，泰國隊在踢球上會帶來很大的威脅，「所以後衛群必須保持冷靜，希望不要緊張、降低失誤，避免製造太多犯規，讓泰國太容易得分。」

台灣隊教練孫維強。（記者盧養宣攝）台灣隊教練孫維強。（記者盧養宣攝）

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