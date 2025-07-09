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溫網》球王辛納右肘摔傷蒙陰霾 教練卡希爾出面說話了

2025/07/09 16:37

世界球王辛納。（資料照，法新社）世界球王辛納。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）雖然戲劇性晉級2025年溫布頓網球錦標賽男單8強，右肘摔傷已蒙上陰霾，教練卡希爾（Darren Cahill）透露他的傷勢仍待觀察，雖然取消公開訓練，仍進室內硬地球場簡單活動暖身，希望不影響出賽。

針對外界質疑辛納能否再戰，卡希爾告訴美媒《ESPN》，由於草地比較彈跳不均，因此特地找到硬地球場，與團隊進行20至30分鐘的簡單閉門練習，敏感時刻保持低調，避免受到雜音干擾，並等待肘部傷勢的核磁共振檢查結果，「不可能整天休息，辛納也想感受一下球感，所以我和另位教練瓦尼奧齊（Simone Vagnozzi）就餵一些球，陪他活動筋骨。」

23歲的辛納，前役開賽首局就在草地滑倒，臨場表現受影響，次盤第5局手臂不適醫療暫停，連丟兩盤以3：6、5：7、2：2落後迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）時，穩居上風的保加利亞老將卻因右胸肌拉傷含淚退賽，讓義大利頭號種子死裡逃生，連續4年安抵溫網8強，遭遇美國第10種子「左手重砲」謝爾頓（Ben Shelton）。

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