WTT大滿貫賽》全新戰袍迎戰王楚欽仍未擺脫連敗 高承睿自認收穫很多

高承睿。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「柚子同學」高承睿今天在WTT美國大滿貫賽男單32強戰，首度穿上五彩斑斕的全新戰袍迎戰今年奪下世錦賽男單冠軍的中國名將王楚欽，最終仍以2:11、11:9、6:11、3:11吞下對戰6連敗，但能從王楚欽手中拿下1局，對他來說還算不錯的結局。

世界排名22的高承睿過去和王楚欽交手5次，除了在2023年亞錦賽男子團體決賽首次交鋒，在局數2:1領先下被逆轉外，接下來4次，包括今年亞洲盃16強賽都是直落三落敗。今天小高第2局克服5:7落後，以11:9後來居上，中止對戰連輸15局的紀錄。

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高承睿表示，第1局上去很快就輸掉，第2局就是想辦法先把比分纏住，再去和對手對抗和做一些變化，第3局中局雖然曾取得領先，但戰術並沒有做得很好，也沒有很好的暫停，最後被逆轉。

雖然未能中止連敗，但高承睿說，「這場比賽能拿1局下來算還不錯，畢竟之前除了第一次交手，都是0:3輸球，能力和實力當然差對手滿多的，所以整場打下來還是有很多收穫和需要總結的地方。」

對於彩色戰袍引起球迷關注，高承睿說，「其實今天這件是跟綠色同款的，只是今天剛好穿這件。」

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