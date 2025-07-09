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中職》富邦悍將牛棚埋伏「極稀有怪投」 林威助的點子！

2025/07/09 17:17

富邦悍將藍愷青。（資料照，記者陳志曲攝）富邦悍將藍愷青。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕眼尖的球迷應該不難發現，26歲的富邦悍將左投藍愷青近期已悄悄地改成側投，形成全聯盟極稀有的「左側投」，原來這是悍將副領隊兼任農場總監林威助的點子。

今年開季藍愷青從一軍出發，沒多久就下二軍，4月底有一天林威助問他最快球速多少，得到的答案是142公里，林威助建議他，「聯盟強力左打很多，而且你的投球協調性不錯，要不要改練側投？可以嘗試看看。」

藍愷青告訴林威助他不排斥改練側投，於是跟二軍投手教練島﨑毅和廖剛持溝通討論後取得共識，藍愷青透露，剛開始改練側投臀部覺得有點痠，後來換成左手肘，再來是腹部，後來逐漸適應，現在都沒問題了。

藍愷青說，他透過比賽去抓投球感覺，剛好4、5月球隊投手群湧現傷兵潮，在二軍幾乎每一場比賽都要丟，如此一來他反而比較好調整，藉此習慣出手點和變化球進壘角度。

經過1個多月改造，6月8日藍愷青重返一軍並吃下一定局數，本季他在一軍出賽8場共投7.1局，防禦率6.14，他說，左側投的優點是這類投手非常少，中職現役投手原本只有王志煊採左側投，投起來感覺都還OK，只是好球率要再提升，目前在一軍出賽頻率較不固定，透過賽前練習多丟一點。

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