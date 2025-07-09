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中職》明星賽簽名會女孩、選手陣容亮相！ 聯盟公布售票資訊、限量80名

2025/07/09 17:41

「球星女孩簽名會」將熱鬧登場。（中職提供）「球星女孩簽名會」將熱鬧登場。（中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025年台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在臺北大巨蛋舉行，感謝球迷的熱情支持，讓我們共同締造史上最盛大明星賽！「球星女孩簽名會」也將熱鬧登場，TEAM STAR與TEAM TAIWAN的人氣球星代表，以及六隊啦啦隊女孩代表，將透過簽名為球迷們留下最難忘的回憶。簽名會資格券將於7月12日中午12點起在 ibon 售票系統正式開賣，簽名會總計四場次，每場限量80名，每張資格券售價2,800元（另可兌換等值商品），六隊球星與女孩齊聚一堂，千載難逢的簽名機會，球迷們千萬別錯過。

球星女孩簽名會將分別於明星賽兩日舉行，7月19日登場的是TEAM STAR球星簽名會，參與的球星包括宋晟睿、林子豪、林子偉、劉基鴻、張育成、林詩翔，啦啦隊女孩則由衣宸、侯芳、嘎琳、菲菲、雅惟、林浠參加首日活動。7月20日輪到TEAM TAIWAN亮相，球星陣容包含岳東華、胡金龍、陳冠宇、蔣少宏、李東洺、陳柏清，啦啦隊女孩則由小迪、芮絲、宋宋、柳柳、禾羽、李樂在簽名會參與第二日活動。

簽名會資格券採實名制購票，不含當日入場門票，需自行購票入場並持資格券才能參加簽名會，資格券等同市值NT.2,800等值商品兌換券，限7月19、20兩日現場CPBL官方商店（巨蛋旗艦店）使用，逾期未兌換者不另行退款及提供商品兌換，若活動當日上午10點前資格券尚未售罄，將提供給於 CPBL SHOP 單筆消費滿NT$2,800的球迷朋友。

2025台灣精品中華職棒明星對抗賽7月19、20日球迷進場時間分別為下午13:00、中午12:00，活動將從最受期待的戰技挑戰賽與全壘打大賽揭開序幕，緊接著登場的明星對抗賽更是球迷矚目的焦點，賽後還有最動聽的音樂饗宴，為明星賽盛會畫下完美句點。誠摯邀請所有球迷一同參與這場史上最盛大的棒球盛事，「球星女孩簽名會」更是不可錯過的珍貴回憶，歡迎大家把握購票機會，一起留下屬於你的明星賽夏日回憶！

「球星女孩簽名會」將熱鬧登場。（中職提供）「球星女孩簽名會」將熱鬧登場。（中職提供）

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