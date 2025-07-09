MLB》索托成明星賽最大遺珠 大都會隊友和總教練抱不平

索托。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年季後以7.65億美元史上最貴合約加盟大都會的強打索托（Juan Soto），今年沒有入選明星賽，成為最大遺珠。索托本人對此看得很開，「有時你會入選，有時不會，這就是棒球的一部分。」

索托本季出賽91場，繳出21轟、52打點的成績，72次保送高居全聯盟第一，打擊三圍為.269/.399/.509，OPS為0.908。在明星賽球迷初選階段，索托排名國聯外野手第5名，但僅有前3名能成為先發，而其餘名額則由聯盟及球員票選決定，索托最終落選，無緣連續4年入選明星賽。

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大都會的隊友和教練們都為索托抱不平，總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，他毫無疑問是大都會的明星球員，沒能入選明星賽令人很沮喪，希望這幾天能有轉機，他應該出現在那裡。

大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）認為索托是聯盟最棒的球員之一，應該要出現在明星賽，這樣才能加入他、阿隆索（Pete Alonso）和狄亞茲（Edwin Díaz），「這樣我們4個人一起去亞特蘭大被球迷狂噓也不錯。」

「這是棒球的一部分，」索托平靜地說道：「總是會有許多成績出色的球員沒能進明星賽。他們得湊滿一個完整名單，不可能把所有人都放進去，這種事總會發生。」

勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）日前因背部緊繃突然高掛免戰牌，出席明星賽和全壘打大賽出現變數，索托有機會遞補參賽，他對此表示，「你覺得呢？如果入選，可是有不少獎金可以拿呢。」

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