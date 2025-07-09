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MLB》巨人捕手跑出再見場內轟喊好累！ 逗趣回應：比較希望它過牆

2025/07/09 19:19

貝利今日敲出罕見的「再見場內全壘打」，幫助巨人拿下勝利。（法新社）貝利今日敲出罕見的「再見場內全壘打」，幫助巨人拿下勝利。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人捕手貝利（Patrick Bailey）今天面對費城人的比賽，在最後半局敲出罕見的「再見場內全壘打」，幫助球隊拿下勝利，賽後被問及當時的感覺時逗趣回應「好累」，且更希望這顆球能直接越過大牆。

事件發生在9局下半，巨人2分落後的情況下攻占一、三壘，貝利相中首球，一棒打在甲骨文球場（Oracle Park）中右外野俗稱「三壘安打之巷（Triples Alley）」的特殊構造之上並反彈到中外野，讓野手第一時間沒有掌握，最終讓貝利連跑4個壘包回到本壘得分，形成極為罕見的「再見場內全壘打」。

回憶起當時的情況，貝利表示一開始的想法只是認為是一隻三壘安打，直到三壘指導教練威廉斯（Matt Williams）持續揮臂開綠燈要他直衝本壘，「打到球的瞬間我只知道我打得不錯，當我看到他直接打到『三壘安打之巷』後我覺得：『喔！我得認真跑了，我至少也要上到三壘。』而當我看到那個反彈距離，我心想：『好吧，只希望不要跌倒就好。』」

另外貝利坦言，他不記得上一次打出場內全壘打是什麼時期，不過他也逗趣的說，他比較希望能敲出正常的全壘打，「好累！我當時希望它能越過大牆。」

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）也大讚貝利的表現，表示貝利今年在關鍵時刻總能有適時一擊，「在高張力的情況下他成功突破了，雖然並不是他想像的那個樣子，不過希望這能讓他的表現突飛猛進，我已經好久沒看到他擊出那樣子的球了。」

上一次大聯盟出現再見場內全壘打，已經要回溯到美國時間2016年8月19日，而貝利同時也成為自1926年8月11日的泰特（Bennie Tate）後，第一位達成此成就的捕手。

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