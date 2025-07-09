足球》依舊難以突破！台灣女足東亞盃0：4不敵亞洲最強日本

台灣女足賽前合照。（足球協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025東亞盃足球錦標賽決賽女子組今在南韓首爾展開，本次台灣女足因朝鮮女足退賽之故得以遞補參賽，將在9日到16日與日本、南韓和中國女足進行較量。今天首戰台灣女足面對亞洲王者日本女足，以0：4落敗，勝場未能開張。

開賽日本女足快速進入狀況，很快就掌握場上節奏。第22分鐘日本女足一次漂亮的突破後由矢形海優取得進球取得領先。第25分鐘日本女足攻勢再起，右路途破後傳中找到滝川結女完成射門再度取得進球。儘管台灣女足試圖依照原定戰術設定組織攻勢，但在日本女足的嚴密防守下都無功而返。上半場比賽結束，日本女足以2：0領先。

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下半場比賽開始後第48分鐘日本女足趁著台灣女足還沒進入狀況找到機會，高橋花接到隊友在中場搶斷後的傳球輕鬆射門得分將領先擴大為3：0。第70分鐘日本女足攻勢再起，吉田莉胡左路傳球造成台灣女足後衛反應不及自擺烏龍，日本女足取得4：0領先，穩穩把勝利收下。

賽後總教練陳曉明表示：「這場比賽我們試著去執行我們賽前設定的戰術，大多數時間我們都做得很好，前20分鐘我們還有辦法跟上比賽節奏，但隨著體能下滑後球員開始跟不上。日本女足確實掌握住幾次我們失誤製造機會取得進球，整體而言對球員今天的表現非常滿意，希望能夠調整後能夠修正今天的一些失誤來面對接下來對上中國與南韓的比賽。」

台灣女足下一場比賽將在13日台灣時間下午3點20分迎戰中國女足。

台灣女足2025東亞盃足球錦標賽決賽女子組賽程：

2025年7月13日15:20 （台灣時間） 台灣 vs 中國

2025年7月16日18:20 （台灣時間） 南韓 vs 台灣

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