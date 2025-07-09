日職》山崎福也完投壓制！火腿全場海灌17安擊潰羅德奪5連勝

火腿擊潰羅德豪奪5連勝。（圖片取自日本火腿官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客羅德的火腿，靠著先發投手山崎福也完投9局僅失1分的表現，外加打線猛灌17支安打的帶領下，終場以13：1擊潰羅德，豪奪近期的5連勝。

火腿首局面對羅德先發石川柊太就有攻勢，靠著安打與連兩次保送攻占滿壘，此時扛四番的洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）展現火力，大棒一揮敲出右外野方向的滿貫全壘打，本季第17轟幫助球隊打下大局，2局上也靠著石井一成以及五十幡亮汰的接連安打再添1分。

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然而火腿的火力並未冷卻，4局上半首名打者石井率先敲安，緊接著擔任捕手的田宮裕涼也開砲打下2分，5局上清宮幸太郎也在滿壘的情況下打出安打帶有1分打點，讓球隊取得8分領先。

即便6局開始羅德啟用牛棚，仍擋不住火腿火燙的進攻手感，6局上單局5支安打外帶高飛犧牲打攻下3分，8、9兩局也都各有1分進帳，終場全隊一共敲出多達17支安打，展現相當猛烈的攻勢。

投手部分，火腿掛帥主投的山崎福也用了110顆球完投9局，僅在6局下半挨了岡大海的陽春砲失掉分數，送出6次三振且沒有保送拿下勝投，防禦率降至1.54；羅德部分，石川柊太主投5局被敲9支安打（含2轟）失掉8分，吞下敗投。

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