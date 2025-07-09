MLB》大谷翔平砲轟釀酒人火球怪物 道奇名投驚嘆：彷彿在跟自己對決！

大谷翔平與米蕭羅斯基。（本報合成圖）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天砲轟釀酒人23歲大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），敲出本季第31轟，賽後兩人都互相讚美對方。大谷與米蕭羅斯基的對決，轉播單位球評、生涯204勝的前道奇塞揚名投賀西瑟（Orel Hershiser）直呼精彩，甚至形容「就像大谷在和自己對決」。

米蕭羅斯基今天面對道奇投得虎虎生風，主投6局用91球，被敲出4支安打，只被大谷翔平敲出陽春砲掉分，另有12次三振和1次保送，最快球速為101.6英哩（約163.5公里）。米蕭羅斯基展現驚人壓制力，助隊以3：1贏球，收下本季第4勝。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平今天與米蕭羅斯基對決3次，首局首打席敲出431英呎的超大號陽春砲，第二打席被三振，第三打席選到四壞球保送上壘。兩人賽後英雄惜英雄，大谷稱讚米蕭羅斯基：「他的投球極具侵略性，而且各球種都投得相當出色。」

米蕭羅斯基認為會被大谷敲出全壘打，真的完全不意外，能夠親眼看到他的揮棒，我只能說真的太厲害了，這也點燃了他的鬥志。

大谷翔平與米蕭羅斯基的正面交鋒，《SportsNet LA》球評賀西瑟（Orel Hershiser）表示，這就像是大谷在和自己對決，他可能會想「讓我看看我自己的球速從打者角度看起來怎樣，原來是這樣啊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法