中職》跟著林仲秋之子練功 「富邦德保拉」有個遠大夢想

富邦練習生廖凡逸。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕上月底在天母球場富邦悍將對味全龍賽前下雨，悍將「國防部長」張育成在室內走廊練習時忽然說，「走，保拉，我們來丟球。」莫非中信兄弟洋投德保拉轉戰富邦？成為「富邦德保拉」？ 其實不是啦，原來張育成喊的「保拉」是指富邦練習生廖凡逸。

廖凡逸在富邦擔任練習生多年，他笑說，富邦選手習慣互叫對方綽號，因為膚色黝黑故自稱「台灣德保拉」，而大聯盟有「古巴飛彈」查普曼，他在手套上繡「台灣飛彈」字樣，所以悍將洋投力亞士就叫他「台灣飛彈」，有這兩個趣味綽號的好處是能迅速融入團隊。

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廖凡逸從小不愛運動，家人建議他參加新北市新埔國小棒球隊夏令營，後來玩出興趣，小學五年級加入棒球隊，考量出賽機會，他從新埔國中畢業後來到嘉義高中延續棒球路，現就讀嘉義大學，今年暑假升上大四。

廖凡逸表示，幾年前富邦剛來嘉義建立訓練基地，剛好疫情很嚴重，球隊缺人手，就找嘉中求援協助訓練，後來球團人員看他投球滿準的，就讓他餵球，上大一正式當富邦練習生，寒、暑假和休假都會到到球隊幫忙，主要工作是協助選手訓練和餵球，特別是比賽對方派左投先發，賽前打擊練習他和蔡建偉教練就會輪流餵球。

明年大學畢業廖凡逸計畫投入選秀，身高183公分、體重78公斤，最快球速135公里，他不諱言，來富邦當練習生，一大考量是希望富邦和各球團能看到他，希望多聽、多看、多學，這幾年在富邦學到最多的是訓練方式和對棒球的理解，也自費跟著前中職全壘打王林仲秋的兒子林弘偉訓練1年多，希望強化球速和身體素質。

今年選秀兄弟在第6輪指名極為稀有的「左側投」錢可倫，他正是廖凡逸嘉中和嘉大同學，廖凡逸說，過去錢可倫也曾在富邦當餵球投手，投球看似隨興，但球路品質很棒，令人相當驚豔，很開心看到同學在選秀獲指名，希望能追隨同學的腳步圓夢。

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