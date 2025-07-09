日職》佐藤輝明炸裂第22轟領先群雄 阪神力克廣島狂飆10連勝

阪神重砲佐藤輝明敲出本季第22轟。（取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕央聯龍頭阪神虎今天再戰廣島鯉魚，虎軍重砲佐藤輝明敲出本季第22轟，貢獻2分打點，再加上30歲左投大竹耕太郎面對天敵繳出5.2局失1分的好投，阪神終場以3：1贏球，睽違2年再度拉出一波10連勝。

央聯全壘打王佐藤輝明在2局上發威，砲轟廣島34歲右投大瀬良大地，敲出右外野陽春砲，領先兩聯盟的第22轟出爐，助隊先馳得點。廣島在下個半局就展開反擊，坂倉將吾和菊池涼介連續敲出二壘安打，成功扳平戰局。

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大瀬良大地3局上再度出現亂流，佐藤輝明在滿壘敲出二壘滾地球，成功送回超前分，阪神取得2：1領先。大竹耕太郎3至5局有效壓制廣島打線，6局下在2人出局後連挨2安退場，所幸接替投球的湯淺京己三振掉蒙特羅（Elehuris Montero），化解一二壘有人的失分危機。

大竹耕太郎過往相當不會投廣島，對戰成績僅拿下1勝11敗，之前曾苦吞11連敗，今年5月31日才拿下對戰首勝，今天主投5.2局用84球，被敲6安失1分，三振和保送各1，防禦率為2.01。

森下翔太在第7局敲出帶有1分打點的中外野三壘安打，幫助阪神鎖定勝局，及川雅貴、石井大智依序守成，岩崎優成功關門守住勝利，收下本季第18場救援成功，阪神終場以3：1擊敗廣島，先發6.1局失3分的大瀬良悲情吞下第5敗，大竹本季第5勝入袋。

這是廣島自1998年之後，睽違27年再度對戰阪神苦吞7連敗，兩隊的勝差也持續擴大，阪神目前以48勝31敗2和穩居央聯第一，與第2名的廣島有8.5場勝差。

阪神從6月28日對戰養樂多開始，已豪取10連勝，且這10場比賽限制對手得分不超過2分，這距離日職聯盟紀錄只差3場，該紀錄保持者也是阪神，於1956年所創下的連續13場的聯盟紀錄，若阪神能持續展現超高的壓制力，就有機會改寫歷史新頁。

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