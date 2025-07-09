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NBA》幫助雷霆捧冠！216公分榜眼中鋒簽下5年73億延長合約

2025/07/09 22:25

霍倫格姆。（資料照，美聯社）霍倫格姆。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，雷霆與陣中216公分長人中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）簽下為期5年全額保障的最大新秀延長合約，總值可達2.5億美元（約新台幣73億）。

現今23歲的霍倫格姆，在2022年選秀以榜眼之姿加盟雷霆，不過他在新人年卻因右腳韌帶撕裂缺席整個球季，並在下個賽季回歸全勤打滿82場，繳出場均16.5分、7.9籃板與2.4助攻，季後在年度新人王的票選中排名第2，只輸給馬刺「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

經過首個完整賽季的洗禮後，霍倫格姆本季打了前10場比賽後，就因右髖部骨折缺席將近3個月，直到今年2月才重返球場，最終留下32場出賽，場均15.0分、8.0籃板與2.0助攻的表現，並跟隨球隊打進季後賽，甚至在總冠軍賽第7戰單場送出5次火鍋，成為G7史上最多阻攻的球員，也幫助球隊拿下冠軍金盃。

包括霍倫格姆在內，雷霆在月初已經和當家一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以4年2.85億美元的頂薪續約，兩位球星有望在新賽季持續幫助球隊打下佳績。

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