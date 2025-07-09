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溫網》謝淑薇女雙復仇再闖4強！攜手O妹大逆轉俄羅黑馬

2025/07/09 23:17

謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（美聯社）謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙8強熱戰，「台灣一姊」謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）甜蜜復仇，6：7（4：7）、6：3、6：2大逆轉俄國卡琳絲卡亞（Anna Kalinskaya）／羅馬尼亞塞絲蒂亞（Sorana Cirstea），第4種子「台拉聯軍」4連勝，挺進全英草地俱樂部4強。

謝淑薇／奧絲塔朋科今年初澳洲公開賽打下女雙亞軍，首度溫網合拍連闖3關之後，又與非種子黑馬卡琳絲卡亞／塞絲蒂亞狹路相逢。小薇組合汲取今年5月馬德里紅土4強直落2爆冷惜敗的教訓，如今在球速偏快的綠茵賽場穩紮穩打，開賽「台拉聯軍」第4局頂住壓力，化解4個被破發點後，雙方人馬歷經接連兩度互破纏鬥，形成6：6僵持不下，搶7局小薇組合連掉2分，苦苦追趕下3：6化解1個盤末點，「O妹」底線正抽掛網讓出首盤。

次盤小薇組合重振旗鼓，第2局雖然錯失破發機會，關鍵第6局「丟士」拉鋸終於突破，她們再保發取得5：2領先，順勢扳回一城。戰線拉入決勝盤，經驗豐富的「台拉聯軍」乘勝追擊，連破帶保2：0開局，第7局小薇網前扣殺再度破發，5：2拉開差距更重挫對手士氣，最終斬斷俄羅組合從馬德里迄今的8連勝。

謝淑薇與波蘭老戰友傑林斯基（Jan Zielinski）雖於溫網混雙8強止步，無緣尋求衛冕，小薇專注投入女雙，職業生涯已6次躋身前4。被譽為「百搭天后」的她經驗豐富，過去與3位不同搭檔4度笑捧女雙冠軍，此行準備再接再厲，持續挑戰個人第5座草地大滿貫金盃。

卡琳絲卡亞（右）和塞絲蒂亞。（美聯社）卡琳絲卡亞（右）和塞絲蒂亞。（美聯社）

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