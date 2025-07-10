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溫網》肘傷無礙！球王辛納直落3淘汰謝爾頓重返準決賽

2025/07/10 06:44

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕球王辛納（Jannik Sinner）右肘傷勢無礙！7：6（7：2）、6：4、6：4再度擊敗美國「左手重砲」謝爾頓（Ben Shelton），義大利頭號種子重返溫布頓網球錦標賽男單4強，也一掃前役在草地滑倒摔傷的陰霾。

「我對今天的表現非常、非常滿意，和他交手真的很艱難，尤其他的發球也很棒，我總期待著這樣的對決。」右臂戴著白色袖套的辛納，這場兩小時19分鐘的8強戰中，壓制謝爾頓強力進攻，尤其搶7從0：2連得7分拿下首盤後，接下來兩盤他都在盤末關鍵破發，直落3出線，也把新世代雙雄對戰紀錄改寫為6勝1負。

辛納將與已在草地大滿貫7度奪冠的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）爭奪決戰門票，備受各界矚目，「溫網對於多數球員來說，正是最特別的盛大舞台，再次進入4強對我意義非凡，希望會是場精彩的比賽。」

辛納先前8強因傷開賽連丟兩盤，不料穩居上風的保加利亞老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）右胸肌拉傷，第3盤2：2時含淚退賽，讓23歲的球王死裡逃生，如今又通過同梯謝爾頓的重砲考驗，更令他信心大振：「從昨天到今天，手臂狀況進步許多，尤其當你在一場非常緊張的比賽時，也會盡量不去想它。」

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