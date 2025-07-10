晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》班西琪產後復出首闖4強 爆冷扳倒俄國天才少女

2025/07/10 06:46

班西琪。（美聯社）班西琪。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕班西琪（Belinda Bencic）連續搶7得手，7：6（7：3）、7：6（7：2）扳倒俄國「天才少女 」安德烈耶娃（Mirra Andreeva ），產後復出年餘的瑞士非種子大爆冷門，職業生涯首闖溫布頓網球錦標賽女單4強。

「這太瘋狂了，簡直難以置信。夢想成真，我幾乎說不出話來。」28歲的班西琪透露，面對年僅18歲的第7種子安德烈耶娃，臨場只能想辦法保持專注，並在第2盤克服腳趾甲破裂的疼痛，歷經2小時7分鐘激戰把握賽末點，在全英草地俱樂部拿下令人難忘的勝利，這位媽媽球員賽後還說：「它們總是會裂開，這就是網球運動員的日常生活。我不想叫醫療暫停，這樣你們就不必看到這種場面了。」

班西琪成名甚早，2019年美國公開賽打進4強，也是2021年東京奧運金牌，最佳世界排名曾達第4的她，2024年4月生下女兒貝拉（Bella），重返賽場如今已回升至35席，並躋身職業生涯第2場大滿貫準決賽，也是27年前辛吉絲（Martina Hingis）以來首闖4強的瑞士女將，將與波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）爭奪冠軍戰門票，「這不僅僅是我一個人的功勞，如果沒有出色的家人和團隊，我也做不到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中