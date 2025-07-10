溫網》班西琪產後復出首闖4強 爆冷扳倒俄國天才少女

班西琪。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕班西琪（Belinda Bencic）連續搶7得手，7：6（7：3）、7：6（7：2）扳倒俄國「天才少女 」安德烈耶娃（Mirra Andreeva ），產後復出年餘的瑞士非種子大爆冷門，職業生涯首闖溫布頓網球錦標賽女單4強。

「這太瘋狂了，簡直難以置信。夢想成真，我幾乎說不出話來。」28歲的班西琪透露，面對年僅18歲的第7種子安德烈耶娃，臨場只能想辦法保持專注，並在第2盤克服腳趾甲破裂的疼痛，歷經2小時7分鐘激戰把握賽末點，在全英草地俱樂部拿下令人難忘的勝利，這位媽媽球員賽後還說：「它們總是會裂開，這就是網球運動員的日常生活。我不想叫醫療暫停，這樣你們就不必看到這種場面了。」

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班西琪成名甚早，2019年美國公開賽打進4強，也是2021年東京奧運金牌，最佳世界排名曾達第4的她，2024年4月生下女兒貝拉（Bella），重返賽場如今已回升至35席，並躋身職業生涯第2場大滿貫準決賽，也是27年前辛吉絲（Martina Hingis）以來首闖4強的瑞士女將，將與波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）爭奪冠軍戰門票，「這不僅僅是我一個人的功勞，如果沒有出色的家人和團隊，我也做不到。」

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