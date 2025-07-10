溫網》喬科維奇再戰球王辛納！14回晉4強再創歷史紀錄

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕薑是老的辣！喬科維奇（Novak Djokovic）歷經4盤激戰，6：7（6：8）、6：2、7：5、6：4大逆轉義大利後浪科博利（Flavio Cobolli），38歲塞爾維亞老將再創歷史紀錄，第14度晉級溫布頓網球錦標賽男單4強，下個對手正是當今球王辛納（Jannik Sinner）。

韌性十足的喬科維奇，雖然錯失兩個賽末點，還在底線意外滑倒，所幸並無大礙，最終拉鋸3小時11分鐘，擺脫年僅23歲的科博利糾纏，賽後這位經驗豐富的第6種子說：「好吧，我完成了比賽。其實摔得蠻慘，但在草地比賽就是這樣。今年我還沒摔過這麼多次，有點令人驚訝，因為我在草地的移動方式，許多滑行和動作都很積極，所以出現這種情況在預料之中。」

請繼續往下閱讀...

身為「三巨頭」中奮戰賽場最後一人，寶刀未老的喬科維奇打下全英草地俱樂部102勝，職業生涯第52次躋身大滿貫4強，距離追平瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）8冠王、史上最多大滿貫25冠等目標就差最後2勝，首先他得闖過辛納這道難關，老少過往對戰4勝5負，包括先前法國公開賽4強已吞4連敗；不過2022年、2023年溫網兩次交手，喬科維奇都贏球。

至於另組4強對戰，則由志在3連霸的西班牙衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），單挑美國一哥弗里茲（Taylor Fritz）。過去兩年草地大滿貫決戰，艾卡拉茲也都擊敗喬科維奇完成連莊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法