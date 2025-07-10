溫網》謝淑薇女雙4強對手 正是去年逆轉她的美捷衛冕軍

謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙4強熱戰，預計台灣時間週五晚間登場，屆時「台灣一姊」謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko），強碰去年就在4強逆轉她的美捷衛冕軍，近況甚佳的第4種子「台拉組合」將全力衝擊冠軍戰門票，並且讓小薇甜蜜復仇。

今年初澳洲公開賽打下女雙亞軍的謝淑薇／奧絲塔朋科，溫網3盤大逆轉非種子的俄國卡林絲卡亞（Anna Kalinskaya）／羅馬尼亞塞絲蒂亞（Sorana Cirstea），一吐5月馬德里4強輸球悶氣之後，去年全英草地俱樂部風光奪冠的頭號種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova）也展現強大實力，7：6（7：2）、6：3擊敗第10種子匈牙利巴波絲（Timea Babos）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），跟著挺進全英草地俱樂部4強。

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去年謝淑薇與比利時梅騰絲（Elise Mertens）榮膺溫網女雙頭號種子，就在4強歷經3盤苦戰，最終遭到第4種子湯森／西妮亞可娃逆襲惜敗，如今冤家路窄再相逢，「台灣一姊」身邊戰友已換成「O妹」，同樣準決賽強碰這組左右開弓的原班人馬，被譽為「百搭天后」的小薇期許和搭檔延續升溫默契，再接再厲扳倒勁敵，搶下草地大滿貫爭冠門票。

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