MLB》洋基生涯恐畫上句點！2屆打擊王遭到DFA 總管曝未來補強計畫

拉梅修。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天賽前宣布從3A拉上內野手維瓦斯（Jorbit Vivas），並將資深明星內野手拉梅修（DJ LeMahieu）指定讓渡（DFA），也讓這位2屆打擊王的洋基生涯恐怕已經畫上句點。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）昨天宣布，近期固定鎮守三壘的「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）將重回熟悉的二壘防區，而36歲的拉梅修則因身體狀況限制為由，退居替補角色。儘管拉梅修、布恩與總管凱許曼（Brian Cashman）之間仍持續進行討論，但由於缺乏明確的未來方向，最終讓拉梅修走向被洋基DFA的命運。

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布恩透露，洋基未來在三壘防區，預計將讓前大物培拉薩（Oswald Peraza）、維瓦斯與埃斯卡拉（J.C. Escarra）輪流，同時他也向拉梅修致上敬意，「他為球隊做出很多貢獻，所以這是項艱難的決定，但最終我們認為這是此時此刻應該做的事情，也祝他能一切順利。」

「我做了我認為對我們未來發展最有利的決定。」凱許曼表示，「他是一位出色的球員，他在這裡達成許多偉大的成就。顯然過去幾年，他的表現並未達到我們或他自己的期望，但這也是比賽一部分。」凱許曼還提到，球隊已經失去3位世界大賽先發球員，希望在交易大限前能補強三壘與先發和牛棚投手。

美國時間週日將滿37歲的拉梅修，2021年與洋基簽下6年9000萬美元合約，但近年因傷表現逐年下滑，今年季初又遭遇左小腿拉傷，出賽45場，打擊三圍.266/.338/.336，包含3支二壘安打、2轟與12分打點。拉梅修生涯在洋基718場比賽中，打擊三圍.278/.351/.412，累積77轟、314分打點。

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