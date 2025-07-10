MLB》大谷貢獻1打點、終結者史考特又砸鍋 道奇苦吞惡夢6連敗

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場3支0，貢獻1分打點、選到2次保送，但守護神史考特（Tanner Scott）第9局砸鍋掉1分遭追平。釀酒人喬里奧（Jackson Chourio）10局下敲再見安打，道奇最後以2比3輸球，不但在這次3連戰遭到橫掃，更是自2019年4月以來再度苦吞6連敗。

道奇5局上2出局攻占滿壘，大谷翔平選到保送擠回球隊第1分。但5局下釀酒人鮑爾斯（Jake Bauers）靠保送和投手犯規上到二壘，接著鮑爾斯盜上三壘，加上道奇明星捕手史密斯（Will Smith）傳球失誤，讓鮑爾斯跑回追平分，雙方戰成1比1平手。道奇球星貝茲（Mookie Betts）7局上敲高飛犧牲打攻進超前分。

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8局下釀酒人2出局攻占二壘，道奇派出終結者史考特提前登板，解決釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich），化解危機。但9局下史考特先後被敲2安，讓釀酒人1出局攻佔一、二壘，接著范恩（Andrew Vaughn）敲中外野追平安打，兩隊戰成2比2平手進入延長賽。

釀酒人喬里奧敲再見安打。（路透）



道奇10局上無功而返，10局下道奇推出葉茲（Kirby Yates）登板，1出局後被喬里奧敲再見安打，道奇苦吞本季最長的6連敗。道奇在6連敗期間，合計6場只拿11分。

大谷翔平全場3打數0安，有1分打點，保送、被三振各2次，賽後打擊率為2成79，整體攻擊指數（OPS）為0.993。道奇全場僅5安，得點圈合計6打數0安、留下11個殘壘。

傷癒歸隊的道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），此戰主投5局失1分非自責，賞5次三振。史考特後援1.1局失1分，這是他本季第6次救援失敗。葉茲後援0.1局失1分，吞本季第3敗。

釀酒人明星後援梅吉爾（Trevor Megill）投1局賞3次三振無失分，收本季第2勝。

THE KID COMPLETES OUR SWEEP OF THE DODGERS https://t.co/eDSbyXKVMK pic.twitter.com/YdDlhA9TQR — Milwaukee Brewers （@Brewers） July 9, 2025

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