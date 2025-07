MLB》大谷貢獻1打點、終結者史考特又砸鍋 道奇苦吞惡夢6連敗

大谷翔平。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場3支0,貢獻1分打點、選到2次保送,但守護神史考特(Tanner Scott)第9局砸鍋掉1分遭追平。釀酒人喬里奧(Jackson Chourio)10局下敲再見安打,道奇最後以2比3輸球,不但在這次3連戰遭到橫掃,更是自2019年4月以來再度苦吞6連敗。

道奇5局上2出局攻占滿壘,大谷翔平選到保送擠回球隊第1分。但5局下釀酒人鮑爾斯(Jake Bauers)靠保送和投手犯規上到二壘,接著鮑爾斯盜上三壘,加上道奇明星捕手史密斯(Will Smith)傳球失誤,讓鮑爾斯跑回追平分,雙方戰成1比1平手。道奇球星貝茲(Mookie Betts)7局上敲高飛犧牲打攻進超前分。

請繼續往下閱讀...

8局下釀酒人2出局攻占二壘,道奇派出終結者史考特提前登板,解決釀酒人球星耶利奇(Christian Yelich),化解危機。但9局下史考特先後被敲2安,讓釀酒人1出局攻佔一、二壘,接著范恩(Andrew Vaughn)敲中外野追平安打,兩隊戰成2比2平手進入延長賽。

釀酒人喬里奧敲再見安打。(路透)



道奇10局上無功而返,10局下道奇推出葉茲(Kirby Yates)登板,1出局後被喬里奧敲再見安打,道奇苦吞本季最長的6連敗。道奇在6連敗期間,合計6場只拿11分。

大谷翔平全場3打數0安,有1分打點,保送、被三振各2次,賽後打擊率為2成79,整體攻擊指數(OPS)為0.993。道奇全場僅5安,得點圈合計6打數0安、留下11個殘壘。

傷癒歸隊的道奇強投葛拉斯諾(Tyler Glasnow),此戰主投5局失1分非自責,賞5次三振。史考特後援1.1局失1分,這是他本季第6次救援失敗。葉茲後援0.1局失1分,吞本季第3敗。

釀酒人明星後援梅吉爾(Trevor Megill)投1局賞3次三振無失分,收本季第2勝。

THE KID COMPLETES OUR SWEEP OF THE DODGERS https://t.co/eDSbyXKVMK pic.twitter.com/YdDlhA9TQR