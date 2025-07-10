日職》不是中職！火球男藤浪晉太郎 傳衛冕軍橫濱DeNA想網羅

日本火球男藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕日本火球男藤浪晉太郎日前遭美職西雅圖水手釋出，成為自由球員。根據日媒《Sponichi Annex》報導，橫濱DeNA有意網羅這位前阪神虎球星，並把藤浪視為先發投手人選。

日媒《Sponichi Annex》指出，日職補強的截止日期在7月底，橫濱DeNA得知藤浪晉太郎考慮重返日職而回國，因此加速調查狀況，預計將與藤浪展開談約，若條件能達成一致，這將是藤浪自2022年之後，再度重回日職賽場。

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去年奪冠的橫濱DeNA，本季打出37勝38敗4和的成績排中央聯盟第四，團隊投手防禦率2.70排聯盟第三。橫濱與央聯龍頭阪神虎的勝差為9場。

橫濱先發輪值中，主力先發有王牌左投東克樹，洋投傑克森（Andre Jackson）和凱伊（Anthony Kay）等人，而前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）今年表現不穩定、先發16場戰績4勝7敗防禦率4.06。橫濱DeNA計畫讓藤浪晉太郎成為球隊第五號先發投手。

日本火球男藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

藤浪晉太郎今年以小聯盟約加盟水手，整季出賽21場都是後援，拿到2勝1敗、防禦率5.79的成績，有4次中繼成功，共投18.2局賞24次三振，丟26次保送、3次觸身球，被打擊率為1成72，每局被上壘率為1.98。

現年31歲的藤浪晉太郎在2023年1月以1年325萬美元合約加盟運動家，展開旅美生涯，季中被交易至金鶯，整季出賽64場有7場先發，戰績7勝8敗、防禦率7.18。藤浪去年以1年335萬美元加盟大都會，卻受到傷勢影響，沒有升上大聯盟，該年美國時間7月26日就遭到指定讓渡（DFA）。

藤浪晉太郎曾是2015年日職中央聯盟三振王，生涯在日職10年生涯，累積57勝54敗，平均防禦率3.41。

日媒《高校野球ドットコム》曾撰文提到，中職的王牌投手等級薪資，薪水約落在5000萬日圓，近年行情也提升至6000萬日圓至8000萬日圓，但對藤浪晉太郎而言，這樣的報價可能不符合他的身價，加上外籍選手名額有限，中職的外籍選手為每隊註冊4人，一軍登錄為3人。

該媒訪問台鋼雄鷹日籍教練福永春吾，對於藤浪是否可能轉戰中職賽場，福永春吾認為，「雖然現在是球季中補強的時期，但突然要網羅一名高薪投手，現實上應該是相當困難。」

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