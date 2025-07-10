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MiLB》昨夯3A首轟！鄭宗哲今猛敲雙安+追平安 傷癒歸隊後OPS破0.9

2025/07/10 08:03

鄭宗哲。（取自海盜3A X）鄭宗哲。（取自海盜3A X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜3A的台灣好手鄭宗哲近況火燙，昨天夯出本季也是3A生涯首轟後，今天又單場雙安演出，包含一支關鍵追平安打，最終也跑回再見分，幫助球隊以3：2逆轉勝。

鄭宗哲今天對勇士3A擔任先發第9棒游擊手，首打席面對101.4英哩火球敲出右外野一壘安打，擊球初速100.8英哩。接下來兩打席，鄭宗哲遭到三振與擊出界外球出局。

9局下第4打席，海盜3A以1：2落後，鄭宗哲在2出局三壘有人情況下，逮中一記88.6英哩變速球，敲出中外野關鍵平飛安打，這支安打也幫助球隊扳平戰局。隨後鄭宗哲更跑出本季第11盜，隊友也敲出二壘安打，讓鄭宗哲跑回再見分。

鄭宗哲此役4打數2安打，貢獻1分打點，跑回1分，另有1次盜壘，吞下1次三振。自美國時間傷癒復出回到3A後，鄭宗哲6場比賽累積21打數敲出7支安打，包含1支二壘安打與1轟，貢獻7分打點，打擊三圍.333/.391/.524，攻擊指數0.915；本季鄭宗哲打擊三圍.222/.332/.281，攻擊指數0.613。

鄭宗哲跑回再見分：

鄭宗哲昨天開轟：

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