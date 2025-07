MiLB》昨夯3A首轟！鄭宗哲今猛敲雙安+追平安 傷癒歸隊後OPS破0.9

鄭宗哲。(取自海盜3A X)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜3A的台灣好手鄭宗哲近況火燙,昨天夯出本季也是3A生涯首轟後,今天又單場雙安演出,包含一支關鍵追平安打,最終也跑回再見分,幫助球隊以3:2逆轉勝。

鄭宗哲今天對勇士3A擔任先發第9棒游擊手,首打席面對101.4英哩火球敲出右外野一壘安打,擊球初速100.8英哩。接下來兩打席,鄭宗哲遭到三振與擊出界外球出局。

請繼續往下閱讀...

9局下第4打席,海盜3A以1:2落後,鄭宗哲在2出局三壘有人情況下,逮中一記88.6英哩變速球,敲出中外野關鍵平飛安打,這支安打也幫助球隊扳平戰局。隨後鄭宗哲更跑出本季第11盜,隊友也敲出二壘安打,讓鄭宗哲跑回再見分。

鄭宗哲此役4打數2安打,貢獻1分打點,跑回1分,另有1次盜壘,吞下1次三振。自美國時間傷癒復出回到3A後,鄭宗哲6場比賽累積21打數敲出7支安打,包含1支二壘安打與1轟,貢獻7分打點,打擊三圍.333/.391/.524,攻擊指數0.915;本季鄭宗哲打擊三圍.222/.332/.281,攻擊指數0.613。

鄭宗哲跑回再見分:

Simon slashes our eighth walk-off of the season. pic.twitter.com/Jt3J28Kv1F