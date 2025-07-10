世俱盃》慘！姆巴佩恥辱之戰 遭老東家巴黎聖日耳曼血洗4球

皇馬慘敗，姆巴佩難掩失望。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年國際足總俱樂部世界盃4強賽，西甲豪門皇家馬德里今碰上法甲強權巴黎聖日耳曼，這也是皇家明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）首度碰上老東家大巴黎，結果皇馬以0比4慘遭血洗，無緣決賽。巴黎聖日耳曼將與英超切爾西爭奪本屆世俱盃冠軍。

開賽第6分鐘，皇家後防在處理球出現失誤，讓巴黎聖日耳曼前鋒登貝萊（Ousmane Dembele）搶到球、並傳給中場魯伊茲（Fabián Ruiz），讓他射門破網。接著第9分鐘，皇馬後衛呂迪格（Antonio Rudiger）處理球時被登貝萊抄截，登貝萊直衝禁區門前射門破網，皇家開賽前9分鐘因連續失誤而失掉2球。

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接著第24分鐘，巴黎聖日耳曼後衛哈基米（Achraf Hakimi）從右路突破直衝禁區後傳中，魯伊茲接球後先用假動作晃過對手，隨後起腳射門進球，為大巴黎踢進第3球。巴黎聖日耳曼在上半場掌握76.5％的控球率；而下半場第87分鐘，魯伊茲在禁區門前甩開對方防守，再踢進一球，巴黎聖日耳曼最後以4比0大勝。

姆巴佩是法國男足隊長，他在去年5月宣布離開待了7年的巴黎聖日耳曼，接著與皇馬簽下一份5年合約。這是姆巴佩離開大巴黎後首次對決老東家，整場並未對前東家造成任何威脅。

巴黎聖日耳曼中場魯伊茲（前）。（法新設）



此外，皇家名將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）在此戰第64分鐘替補出賽，這可能是他自2012年加入皇家後的最後一場比賽。

巴黎聖日耳曼過去曾有姆巴佩、梅西（Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）等大咖球星，卻無法在歐洲冠軍聯賽登頂，今年大巴黎在歐冠決賽以5比0大勝國際米蘭，勇奪隊史首座歐冠金盃，如今有機會爭奪今年世俱盃冠軍。

《美聯社》報導，現場大都會人壽體育場湧進77542名觀眾進場，現場溫度為華式91度（約攝氏33度）。

皇家名將「魔笛」莫德里奇。（美聯社）

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