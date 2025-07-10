晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

世俱盃》慘！姆巴佩恥辱之戰 遭老東家巴黎聖日耳曼血洗4球

2025/07/10 09:35

皇馬慘敗，姆巴佩難掩失望。（美聯社）皇馬慘敗，姆巴佩難掩失望。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年國際足總俱樂部世界盃4強賽，西甲豪門皇家馬德里今碰上法甲強權巴黎聖日耳曼，這也是皇家明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）首度碰上老東家大巴黎，結果皇馬以0比4慘遭血洗，無緣決賽。巴黎聖日耳曼將與英超切爾西爭奪本屆世俱盃冠軍。

開賽第6分鐘，皇家後防在處理球出現失誤，讓巴黎聖日耳曼前鋒登貝萊（Ousmane Dembele）搶到球、並傳給中場魯伊茲（Fabián Ruiz），讓他射門破網。接著第9分鐘，皇馬後衛呂迪格（Antonio Rudiger）處理球時被登貝萊抄截，登貝萊直衝禁區門前射門破網，皇家開賽前9分鐘因連續失誤而失掉2球。

接著第24分鐘，巴黎聖日耳曼後衛哈基米（Achraf Hakimi）從右路突破直衝禁區後傳中，魯伊茲接球後先用假動作晃過對手，隨後起腳射門進球，為大巴黎踢進第3球。巴黎聖日耳曼在上半場掌握76.5％的控球率；而下半場第87分鐘，魯伊茲在禁區門前甩開對方防守，再踢進一球，巴黎聖日耳曼最後以4比0大勝。

姆巴佩是法國男足隊長，他在去年5月宣布離開待了7年的巴黎聖日耳曼，接著與皇馬簽下一份5年合約。這是姆巴佩離開大巴黎後首次對決老東家，整場並未對前東家造成任何威脅。

世俱盃》慘！姆巴佩恥辱之戰 遭老東家巴黎聖日耳曼血洗4球巴黎聖日耳曼中場魯伊茲（前）。（法新設）

此外，皇家名將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）在此戰第64分鐘替補出賽，這可能是他自2012年加入皇家後的最後一場比賽。

巴黎聖日耳曼過去曾有姆巴佩、梅西（Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）等大咖球星，卻無法在歐洲冠軍聯賽登頂，今年大巴黎在歐冠決賽以5比0大勝國際米蘭，勇奪隊史首座歐冠金盃，如今有機會爭奪今年世俱盃冠軍。

《美聯社》報導，現場大都會人壽體育場湧進77542名觀眾進場，現場溫度為華式91度（約攝氏33度）。

皇家名將「魔笛」莫德里奇。（美聯社）皇家名將「魔笛」莫德里奇。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中