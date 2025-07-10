MLB》大聯盟明星賽期間將啟用電子好球帶 有望明年賽季上路？

大聯盟官方今天宣布，明星賽期間將啟用電子好球帶系統。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟明星賽將在美國時間7月15日於勇士主場Truist球場（Truist Park）登場，大聯盟官方今天宣布，明星賽期間將啟用電子好球帶系統（ABS），選手們可針對好球帶提出挑戰。

大聯盟今年明星賽將採用與春訓期間相同的挑戰制度，每隊將有2次挑戰機會，若挑戰成功則可保留，挑戰失敗則喪失1次挑戰機會。只有投手、捕手、打者才能提出挑戰，而且必須要在投球後立即提出。球員可透過拍頭盔、輕拍帽子的方式，向裁判示意挑戰，來自休息區或球場上其他球員的協助是不被允許的。

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《美聯社》報導，春訓期間測試的ABS系統，各隊的挑戰成功率為52.2％，在使用ABS系統的288場春訓熱身賽，共提出1182次挑戰，其中有617次挑戰成功。這項ABS系統當時安裝於13座球場、涵蓋19支球隊，每次挑戰的結果都會以動畫形式顯示在球場大螢幕上，給現場球迷觀看。

大聯盟競技委員會將在今年夏天討論決定是否下賽季導入ABS系統。

根據大聯盟官方的Statcast數據，2024年例行賽中，有10.9％位於好球帶內的投球被判為壞球，而有6.3％的好球帶外的投球被判定為好球。

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