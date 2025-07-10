MLB》罕見！道奇釀酒人比賽到一半進行交易 台灣黃暐傑有類似經歷

黃暐傑。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天與釀酒人的系列賽最終戰遭到再見安打，以2：3輸球吞下6連敗。有趣的是，雙方比賽到一半時還宣布交易，道奇將日前被DFA（指定讓渡）的外野手貝羅亞（Steward Berroa）送往釀酒人，以換取現金。

25歲的貝羅亞是在5月時被道奇從藍鳥現金交易過來的快腿，當時道奇外野陷入傷兵潮。不過貝羅亞來到道奇後從未上過大聯盟，僅在3A出賽27場，打擊三圍.330/.424/.433，攻擊指數0.857。道奇日前將他DFA，如今他再次被現金交易，且是在道奇釀酒人比賽中途宣布，也引發球迷熱議。

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《紐約郵報》撰文指出，兩支球隊在比賽中途完成交易的情況相當罕見，但兩隊在系列賽期間進行交易的案例過往也曾出現過。如2018年，響尾蛇與遊騎兵正在鳳凰城打系列賽時，於交易大限當天互換投手迪克曼（Jake Diekman），以及近日返台參加中職選秀的黃暐傑；當時迪克曼甚至直接搭乘響尾蛇的牛棚車（Bullpen Cart）直接前往休息室。

《紐約郵報》補充，太空人在2016年也於交易大限前將投手費德曼（Scott Feldman）送往藍鳥，換回查維茲（Lupe Chavez），當時雙方也正在打系列賽；而最近一次類似案例則發生在去年7月，藍鳥將捕手簡森（Danny Jansen）交易至紅襪，然而雙方在6月有場保留比賽延到8月進行，也讓簡森成為史上第一位同場比賽效力兩支不同球隊的球員。

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