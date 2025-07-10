MLB》「法官」賈吉超越名人堂神獸偉業！「爵士哥」雙響助洋基3連勝

奇澤姆。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與水手系列賽第2場交手，靠著火燙「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）單場雙響砲、猛灌4打點，幫助洋基以9：6奪下3連勝；加上同日藍鳥1：2不敵白襪中止10連勝，雙方勝差縮小至3場。

洋基開賽就靠著貝林傑（Cody Bellinger）、史坦頓（Giancarlo Stanton）帶打點的安打，以及奇澤姆內野滾地球攻下3分大局。3局上水手強打克勞福（J.P. Crawford）夯出陽春砲追回1分，但3局下奇澤姆馬上回敬一發陽春砲；但4局上水手波蘭柯（Jorge Polanco）也補上陽春砲，洋基4局打完4：2領先。

請繼續往下閱讀...

Jazz Chisholm Jr. drives one out to center pic.twitter.com/l7dUTGolsq — MLB （@MLB） July 9, 2025

5局下手感發燙的奇澤姆再敲一發2分砲，上演單場雙響砲，本季第17轟出爐。6局上水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）也又轟一發2分砲回去，但6局下多明格茲（Jasson Domínguez）適時安打再添1分，「法官」賈吉（Aaron Judge）補上2分打點二壘安打，幫助洋基奠定勝基。7局上水手再夯3分砲也無濟於事，洋基守護神威佛（Luke Weaver）與威廉斯（Devin Williams）表現回神，合計2.2局無失分。

Jazz leaves the yard again! pic.twitter.com/VPIneYZJzW — MLB （@MLB） July 10, 2025

值得一提的是，賈吉今天3打數1安打，另獲得2次四壞保送，包含1次敬遠，單季被敬遠次數來到24次，正式超越1955年名人堂球星曼托（Mickey Mantle），寫下隊史新猷。賈吉賽後打擊率0.360，攻擊指數1.205，77分打點也追平小熊鈴木誠也，並列大聯盟打點王。

賈吉。（美聯社）

洋基農場第10號潛力火球右投施利特勒（Cam Schlittler），今天迎來大聯盟初登板，先發5.1局被敲4支安打包含2轟，失掉3分責失分，送出7次三振與2次保送，收下生涯首勝，防禦率5.06。施利特勒此役速球均速97.9英哩，最快球速來到100英哩。

STRIKE OUT NUMBER ONE FOR CAM SCHLITTLER.



100 MPH. pic.twitter.com/w1fYXzz6UK — Fireside Yankees （@FiresideYankees） July 9, 2025

施利特勒。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法