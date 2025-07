MLB》「法官」賈吉超越名人堂神獸偉業！「爵士哥」雙響助洋基3連勝

奇澤姆。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基與水手系列賽第2場交手,靠著火燙「爵士哥」奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)單場雙響砲、猛灌4打點,幫助洋基以9:6奪下3連勝;加上同日藍鳥1:2不敵白襪中止10連勝,雙方勝差縮小至3場。

洋基開賽就靠著貝林傑(Cody Bellinger)、史坦頓(Giancarlo Stanton)帶打點的安打,以及奇澤姆內野滾地球攻下3分大局。3局上水手強打克勞福(J.P. Crawford)夯出陽春砲追回1分,但3局下奇澤姆馬上回敬一發陽春砲;但4局上水手波蘭柯(Jorge Polanco)也補上陽春砲,洋基4局打完4:2領先。

Jazz Chisholm Jr. drives one out to center pic.twitter.com/l7dUTGolsq