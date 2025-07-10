NBA》運鈔車開出來！太陽球星布克2年42億續約 創下史上最狂紀錄

布克與太陽完成續約。（取自ESPN X）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽與當家球星布克（Devin Booker）簽下2年1.45億美元（約42.3億新台幣）頂薪延長合約，也讓他的年薪來到7250萬美元，創下NBA史上續約最高年薪紀錄。

報導指出，布克與太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天於拉斯維加斯會面，也完成續約事宜，確立布克未來在太陽的領袖地位。而布克此次續約將讓他效力太陽至2029-30賽季，年薪也超越雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的4年2.85億美元、年均7125萬美元紀錄，成為史上最高年薪的球員。

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布克上季成為太陽隊史得分王，自2015年選秀第13順位被太陽相中以來，布克為太陽出賽673場例行賽，場均24.4分5.2助攻4.0籃板，投籃命中率46.4%，三分命中率35.4%。

根據《ESPN》數據指出，布克過去7個賽季場均都至少達25分，與公鹿當家球星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）並列，成為聯盟唯二達成此紀錄的球員。布克上季場均25.6分、7.1助攻創下生涯新高，另有4.1籃板。

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