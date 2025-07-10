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MLB》吉田正尚傷癒歸隊首戰猛打賞 紅襪收6連勝、橫掃墊底洛磯

2025/07/10 10:20

吉田正尚。（美聯社）吉田正尚。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天迎來傷癒歸隊後首場先發、擔任第6棒指定打擊，吉田正尚全場貢獻3安1打點，紅襪最後在主場以10比2大勝洛磯。紅襪收下6連勝，目前以49勝45敗居美聯東區第四，與美聯東區龍頭藍鳥有5場勝差。

吉田正尚去年季後動右肩手術，目前在傳球上仍出現不適的狀況，由於紅襪季中把當家強打德弗斯（Rafael Devers）交易至西岸的巨人，因此紅襪讓吉田正尚打完小聯盟復健賽後，今天正式重返大聯盟賽場。

吉田正尚此戰首打席敲一壘安打，第4局敲帶有1分打點的一壘安打。吉田第3打席敲滾地球出局，第8局擊出二壘安打，並靠隊友岡薩雷茲（Romy Gonzalez）的兩分砲回來得分。總計吉田正尚傷癒歸隊首戰4打數3安，貢獻1打點。

吉田正尚。（美聯社）吉田正尚。（美聯社）

紅襪今天全場敲15安，杜蘭（Jarren Duran）單場2安，包含一發三分砲。W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、岡薩雷茲各有一發兩分砲，納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）有一發陽春砲。紅襪先發投手吉歐里多（Lucas Giolito）主投6局賞6次三振無失分，收本季第6勝。

洛磯投手山薩泰拉（Antonio Senzatela）主投5局被敲8安，包含挨了2轟，失掉4分，吞本季第13敗，仍是大聯盟敗投王，防禦率為6.60。洛磯在這次的3連戰遭到紅襪橫掃，目前戰績21勝72敗仍是全大聯盟最糟。

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